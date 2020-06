Deteksi Penyebaran Covid-19, 2.000 Wisatawan ke Puncak Jalani Rapid Test

Bogor, Beritasatu.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bogor mengantisipasi penyebaran Covid-19 di lokasi wisata Puncak dengan melakukan rapid test kepada 2.000 wisatawan luar Bogor.

Gugus Tugas Jawa Barat bagian Divisi Pelacakan Kontak dan Deteksi Dini, Dedi Mulyadi menjelaskan, pascapelonggaran masa PSBB Proposional dengan mempersilakan tempat wisata, hotel dan restoran beroperasi diperlukan antisipasi penyebaran virus Covid-19 di lokasi wisata.

"Ini sesuai dengan kebijakan Gubernur Ridwan Kamil bahwa tempat wisata di Puncak diprioritaskan tes Covid-19. Khususnya kepada masyarakat non-Jabar agar tidak membawa penyebaran Covid-19 ke Jabar," kata Dedie, Sabtu (20/06/2020).

Gugus Tugas akan mengambil sebayak 2.000 sampel rapid test yang disebar di tiga lokasi yakni di arus masuk kendaraan di Simpang Gadog, Masjid Atta'wun, dan Gunung Mas. Sedangkan untuk Minggu (21/6/2020) akan dilakukan di perbatasan Bogor-Cianjur, Segar Alam, Ciloto, Cianjur.

Secara teknis, Dedi menjelaskan, tes massal dilakukan dengan mengambil sampel para pengendara dengan domisili di luar Bogor yang melintas di Jalur Puncak.

Bila diketahui hasil rapid test reaktif selanjutnya dilakukan swab test. Wisatawan tidak diperkenankan melanjutkan perjalanan dan masuk dalam kategori orang dalam pemantauan (ODP). Sedangkan bila hasilnya negatif, wisatawan itu dipersilakan melanjutkan perjalanan.

"Semua yang menjalani tes akan dicatat by name, by address. Bagi wisatawan reaktif maka diperilakan untuk tidak melanjutkan perjalanan dan kembali ke kediaman. Kami juga berkoordinasi dengan Gugus Tugas domisili ODP untuk dilakukan pemantauan," papar Dedi.

Sebanyak 1.000 petugas gabungan disiagakan untuk melakukan tes massal tersebut melibatkan tenaga medis, TNI-Polri dan unsur Pemkab Kabupaten. Selain menyiapkan petugas, lokasi rapid test -pun dilakukan sterilusasi terlebih dahulu untuk memastikan sesuai dengan protokol kesehatan.