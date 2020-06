Ikapi dan Shopee Hadirkan Jakarta Book Fair Online 2020

Jakarta, Beritasatu.com - Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) DKI Jakarta bersama perusahaan e-commerce Shopee, dan Republika menggelar Jakarta Book Fair (Jakbook) Online 2020.

Berbeda dengan Jakbook sebelumnya, tahun ini Ikapi menggelar Jakarta Book Fair melalui platform destinasi belanja online, Shopee memberikan akses mudah terhadap pengguna di seluruh Indonesia terhadap rangkaian pilihan buku dari berbagai penerbit dan mitra brand tanpa harus keluar rumah.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, sangat mengapresiasi kegiatan Jakarta Book Fair Online 2020 yang dikerjakan kolaborasi Ikapi dengan marketplace Shopee.

"Ini menjadi unik karena Jakarta sedang menghadapi pandemi, JakBook yang biasanya diselenggarakan IKAPI DKI Jakarta secara rutin punya tantangan karena jaga jarak menjadi sesuatu yang amat sulit dilakukan. Karena itu, ketika dilakukan secara online saya menyambut baik. Pameran buku ini kesempatan untuk meningkatkan kemampuan literasi, menumbuhkan minat baca, juga menambah ilmu pengetahuan,” papar Anies.

Anies menambahkan, pameran buku harus terus tetap dikerjakan. Dia pun mengajak masyarakat untuk memanfaatkan Jakarta Book Fair Online 2020 yang akan diselenggarakan 29 Juni-2 Juli 2020.

“Kepada Ikapi DKI Jakarta dan Shopee saya sampaikan terima kasih, dan mengapresiasi atas upayanya telah mendorong kegiatan ini untuk tetap berlangsung. Dan berharap dapat memberikan manfaat bagi semuanya,” ungkap Anies.

Ketua Ikapi DKI, Hikmat Kurnia, mengatakan gebira pihaknnya masih bisa menggelar kegiatan ini meski dalam situasi pandemi.

“Kami senang sekali dapat berkolaborasi dengan Shopee dan Republika dalam menghadirkan pameran Shopee Jakarta Book Fair Online. Di tengah kondisi seperti ini, sangat penting bagi kami untuk menghadirkan suatu inisiatif guna memberikan wadah yang dapat mempertemukan konsumen di seluruh Indonesia dengan rangkaian karya terbaik dari penerbit dan mitra terpercaya," kata Hikmat.

Menurut Hikmat, kegiatan ini merupakan respon atas kebutuhan para penerbit untuk membuka peluang pasar yang lebih luas melalui daring. Kebutuhan itu ditanggapi Shopee secara baik sehingga pameran online ini bisa terwujud.

"Terdapat 90 penerbit yang berpartisipasi, 31.000 judul buku dan lebih dari 900.000 eksemplar yang disiapkan para penerbit selama JakBook berlangsung. Kami berharap kerja sama dengan Shopee dan Republika dapat memperluas jangkauan karya-karya penerbit, mendukung perekonomian Indonesia dan meningkatkan literasi serta budaya membaca,” imbuh Hikmat.

Keterbatasan ruang gerak yang dihadapi alibat adanya pandemi Covid-19 telah menciptakan perubahan khususnya dalam pola perilaku masyarakat dalam melakukan kegiatan di luar rumah. Jakarta Book Fair Online 2020 hadir sebagai solusi bagi masyarakat agar tetap dapat mengakses rangkaian karya dari berbagai penerbit tanpa harus keluar rumah serta sebagai dukungan dalam meningkatkan keterampilan literasi dan budaya membaca.

"Kami senang sekali dapat bekerjasama dengan IKAPI dalam menghadirkan Jakarta Book Fair Online 2020. Sejalan dengan komitmen Shopee untuk mendukung konsumen dalam menjalankan the new normal, kami berupaya untuk memenuhi kebutuhan pengguna serta menciptakan pengalaman belanja online terbaik, salah satunya dengan menghadirkan kampanye Jakarta Book Fair Online 2020," ujar Head of Public Policy & Government Relations Shopee Indonesia Radityo Triatmojo.

"Kami berharap melalui kampanye ini, Shopee dapat mengambil peran dalam mendukung kampanye literasi dan budaya membaca dengan memperluas jangkauan dan memberi akses akan rangkaian pilihan buku bacaan kepada pengguna di seluruh Indonesia tanpa harus keluar rumah," Radityo menambahkan.

Jakarta Book Fair Online 2020 akan berlangsung mulai tanggal 29 Juni hingga 2 Juli dalam Aplikasi Shopee. Pengguna dapat menikmati rangkaian penawaran dan aktivitas menarik antara lain seperti diskon hingga 70 persen, bedah buku langsung bersama penulis favorit, rangkaian talkshow menarik, peluncuran buku eksklusif dan gratis ongkir ke seluruh Indonesia.