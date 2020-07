Anies Baswedan: DKI Total Tangani Covid-19

Jakarta, Beritasatu.com - Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan, Pemprov DKI Jakarta tidak setengah-setengah menangani Covid-19. Sejak awal, pihaknya secara serius dan total menangani Covid-19 karena menyangkut warga DKI Jakarta.

"Sejak awal kami pilih untuk selalu tangani pandemi ini secara serius, secara totalitas. Ini soal keselamatan, soal nyawa. Mengapa? Kami melaksanakan perintah konstitusi, melindungi setiap tumpah darah Indonesia. Melindungi warga tidak bisa dilakukan setengah-setengah," ujar Anies dalam akun instagramnya, Jumat (24/7/2020).

Menurut Anies, dalam kondisi wabah yang masih merebak seperti sekarang ini maka langkah Pemprov DKI adalah menemukan orang-orang yang terpapar dan mengisolasinya. Dengan langkah ini, kata dia, akan memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

"Dengan orang tersebut ditemukan dan diisolasi maka dia bisa mencegah untuk tidak menulari keluarganya, tetangganya, ataupun koleganya," tandas dia.

Karena itu, lanjut Anies, Pemprov DKI Jakarta terus meningkatkan kemampuan testing. Menurut standard WHO, kata dia, PCR testing harus dilakukan terhadap seribu orang (bukan spesimen) per sejuta penduduk per minggu.

"Jakarta kini sudah hampir 4 kali lipat standard WHO. Kami tidak mau mengurangi testing agar terkesan jumlah yang positif terlihat kecil. Tujuan kita bukan membuat kesan aman, tujuan kami adalah menyelematkan rakyat," jelas dia.

Faktanya, menurut Anies, masih banyak orang yang berada di luar rumah dan sudah terpapar tetapi tanpa gejala. Karena itu, tugas mereka adalah menemukan orang-orang yang positif Covid-19 namun tanpa gejala tersebut sehingga bisa cepat memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

"Tugas kita semua sebagai rakyat adalah, pertama berada di rumah, jangan bepergian jika tidak harus. Kedua memakai masker terus, ketiga menjaga jarak, keempat mencuci tangan rutin, dan kelima kurangi kapasitas pertemuan," imbuh dia.

Anies juga mengakui bahwa sepanjang Juli 2020, terdapat 6.051 orang di Jakarta yang terkonfirmasi positif Covid-19. Menurut dia, tidak perlu heran jika angka kasus positif di DKI melonjak karena memang sejak Juni 2020, Pemprov DKI sudah menerapkan active case finding dengan melibatkan puskesmas-puskesma di Jakarta untuk aktif mencari kasus positif.

"Kita kerjakan sama-sama maka insyaAllah kita bisa kendalikan pandemi ini, dan kita bisa tumbuh menjadi masyarakat yang lebih matang, tangguh: sehat, aman, produktif dan InsyaAllah selalu dalam keberkahanNya," pungkas Anies.