Fly Over Lenteng Agung dan Tanjung Barat Ditargetkan Rampung November 2020

Jakarta, Beritasatu.com - Pengerjaan Fly Over (FO) di Lenteng Agung dan Fly over Tanjung Barat, Jakarta Selatan sudah mencapai 80 persen. Ditargetkan dua fly over itu akan rampung pada November 2020.

"Sekarang 70 persen di FO Tanjung Barat dan FO Lenteng Agung 80 persen. Kita target selesai bulan November 2020," ujar Kadis Bina Marga Pemprov DKI Hari Nugroho di Jakarta, Rabu (5/8/2020).

Masyarakat, kata Hari, bisa menggunakan dua FO itu awal Desember 2020. FO Tanjung Barat dan Lenteng Agung lebih tepat nya merupakan elevated u turn, artinya putaran yang semula at grade (sebidang) dibuat menjadi tak sebidang yaitu dengan membangun fly over u turn.

"Perlintasan sebidang nya merupakan perpotongan atau perlintasan antara jalan raya dengan jalan rel KA sehingga fly over putaran ini dibangun dengan tujuan untuk menghindari perpotongan atau perlintasan sebidang tersebut sehingga dapat menghindari kecelakaan bagi pelintas jalur rel KA," jelas Hari.

Fly over putaran ini dibangun 2 arah yaitu dari arah utara ke utara dan dari arah selatan ke selatan, sehingga ada putaran balik ganda yang dibangun. Karena merupakan fly over u turn maka sekilas apabila dilihat dari udara, fly over ini menyerupai bentuk seperti tapal kuda.

Jakarta, kata Hari, belum pernah dibangun fly over dengan bentuk semacam ini atau malah mungkin yang pertama di Indonesia

"Fly over double u turn ini akan dilengkapi juga dengan jembatan penyeberangan orang (JPO) sebagai sarana bagi penyeberang jalan yang akan melintasi rel KA," katanya.