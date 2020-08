Tiga Sektor Ini Paling Diminati Investor Asing

Jakarta, Beritasatu.com - Provinsi DKI Jakarta mencatatkan realisasi investasi tertinggi secara nasional pada triwulan II 2020 (April-Juni), dengan total nilai investasi Rp 30,1 triliun.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, Benni Aguscandra, mengatakan, raihan tersebut terbagi atas realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar US$ 0,8 miliar atau setara dengan Rp 12,2 triliun (kurs Rp 14.400 per dolar AS) dan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 17,9 triliun.

"Alhamdulillah, DKI Jakarta kembali meraih pencapaian dalam bidang penanaman modal. Berdasarkan data BKPM, DKI Jakarta meraih realisasi investasi PMA dan PMDN sebesar Rp 30,1 triliun pada triwulan II 2020, dan menempati urutan pertama sebagai provinsi dengan realisasi investasi tertinggi di Indonesia," kata Benny Aguschandra melalui keterangan persnya, Sabtu (8/8/2020).

Benni mengatakan, terdapat sejumlah sektor usaha yang mencatatkan nilai realisasi investasi tinggi dan menarik minat investor dalam menanamkan modalnya di Jakarta. Bagi investor PMA, sektor usaha yang paling diminati adalah perumahan, kawasan industri dan perkantoran dengan nilai realisasi investasi US$ 308 juta atau berkontribusi sebesar 36 persen dari total realisasi investasi PMA pada triwulan II 2020.

"Sementara, sektor usaha transportasi, gudang, dan telekomunikasi menjadi sektor yang paling diminati oleh investor PMDN, sebesar dari Rp 6,6 triliun pada triwulan II 2020,” kata Benni.

Sedangkan data realisasi investasi PMA dan PMDN berdasarkan wilayah kota administrasi, paling tinggi berada di Jakarta Selatan (Jaksel) dengan total realisasi investasi sebesar Rp 13,5 triliun terdiri dari PMA sebesar Rp 8,3 triliun dan PMDN sebesar Rp 5,2 triliun.

Kedua, Jakarta Pusat (Jakpus) dengan realisasi investasi sebesar Rp 8,8 triliun terdiri dari PMA sebesar Rp 1,7 triliun dan PMDN Rp 7,1 triliun. Ketiga, Jakarta Utara (Jakut) dengan realisasi investasi sebesar Rp 3,4 triliun terdiri dari PMA sebesar Rp 936 miliar dan PMDN sebesar Rp 2,5 triliun.

Keempat, Jakarta Barat (Jakbar) dengan realisasi investasi Rp 2,3 triliun terdiri dari PMA Rp 430 miliar dan PMDN Rp 1,9 triliun. Kelima, Jakarta Timur (Jaktim) dengan realisasi investasi sebesar Rp 2 triliun terdiri dari PMA sebesar Rp 799 miliar dan PMDN Rp 1,2 triliun.

"Kami terus melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menyusun strategi dan solusi penguatan iklim investasi di Jakarta serta aktif melakukan promosi dalam berbagai forum investasi yang diselenggarakan dengan adaptasi kebiasaan baru dalam upaya pencegahan Covid-19,” pungkas Benni.