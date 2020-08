Anies Baswedan: Kita Serius Tangani Covid-19

Jakarta, Beritasatu.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan Pemprov DKI serius menangani dan mengendalikan Covid-19. Salah satu buktinya dengan melakukan testing yang masif bahkan melampaui standar minimal testing yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Jumlahnya Anda bisa lihat, setiap hari, setiap minggu jumlah orang yang kita lakukan tes itu sudah 4 kali standar minimal WHO. Itu menunjukkan kami serius menangani Covid-19. Karena itulah kami bisa menemukan orang-orang yang sudah terpapar agar mereka bisa diisolasi," ujar Anies usai memimpin upacara HUT ke-75 RI di Balai Kota Jakarta, Senin (17/8/2020).

WHO telah menetapkan standar jumlah tes PCR adalah 1.000 orang per 1 juta penduduk per minggu. Berdasarkan WHO, Jakarta harus melakukan pemeriksaan PCR minimum pada 10.645 orang (bukan spesimen) per minggu, atau 1.521 orang per hari. Sementara di DKI Jakarta, rate tes PCR total per 1 juta penduduk sebanyak 47.353. Jumlah orang yang dites PCR sepekan terakhir sebanyak 40.338.

"Dengan kita melakukan tes sepekan terakhir lebih dari 40.000, maka kita yakin bahwa angka (positivity rate) Jakarta yang 8,9 persen itu (angka) yang sahih. Tapi kalau jumlah tesnya sedikit, maka kita tidak yakin itu sahih atau tidak," tandas Anies.

Anies mengakui bahwa jumlah temuan kasus Covid-19 di Jakarta terus melonjak belakangan ini. Menurut dia, hal tersebut positif karena jumlah testing yang dilakukan Pemprov DKI banyak untuk mencegah wabah terus menyebar.

"Jadi bukan hanya angka yang perlu jadi perhatian, tapi ikhtiar mencari angka itu yang harus dilihat. Karena apabila di luar banyak orang yang terpapar tapi hanya sedikit yang dites maka wabah akan terus melebar, justru kita harus lebih agresif. Alhamdulillah kami di Jakarta tim kesehatan kita melaksanakan dengan amat baik," terang dia.