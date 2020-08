Anies: Bahaya Jika Angka Positivity Rate di atas 10%

Jakarta, Beritasatu.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, bahaya jika angka positivity rate atau rasio antara jumlah yang positif Covid-19 dengan jumlah yang dites berada di angka lebih dari 10%. Karena itu, kata Anies, Pemprov DKI berupaya menekan angka positivity rate di bawah 10%.

"Nah, ambang batas disebut bahaya(sesuai standar WHO) itu bila (positivity rate) di atas 10%. Lima persen ke bawah aman, di atas 10% membahayakan," ujar Anies usai memimpin upacara HUT ke-75 RI di Balai Kota Jakarta, Senin (17/8/2020).

Dalam sepekan terakhir, kata Anies, angka positivity rate di Jakarta adalah sebesar 8,9%. Sementara secara keseluruhan, dari awal hingga sekarang, angka positivity rate sebesar 5,9%.

Positivity rate Jakarta masih lebih baik dibandingkan angka positivity rate Indonesia yang berada di angka 15,9% dalam sepekan terakhir dan 13,1% secara keseluruhan dari awal hingga sekarang.

Meskipun demikian, Anies meminta agar masyarakat DKI disiplin menerapkan protokol kesehatan agar angka positivity rate bisa ditekan hingga di bawah 5%.

"Jadi saya imbau masyarakat gunakan masker kapan saja di mana saja, lalu bila memiliki keluhan lapor ke kami, akan segera dites. Kemudian cuci tangan rutin, patuhi jaga jarak, ini bagi masyarakat. Bagi kami, kami terus melakukan tes," ungkap Anies.

Lebih lanjut Anies menegaskan, angka positivity rate Jakarta merupakan angka kredibel dan dapat dipercaya. Pasalnya, testing yang dilakukan Pemprov DKI sudah banyak, 4 kali lipat dari standar minimal testing yang ditetapkan WHO.

WHO telah menetapkan standar jumlah tes PCR adalah 1.000 orang per 1 juta penduduk per minggu. Berdasarkan WHO, Jakarta harus melakukan pemeriksaan PCR minimum pada 10.645 orang (bukan spesimen) per minggu, atau 1.521 orang per hari. Sementara di DKI Jakarta, rate tes PCR total per 1 juta penduduk sebanyak 47.353. Jumlah orang yang dites PCR sepekan terakhir sebanyak 40.338.

"Kita yakin bahwa angka positivity rate Jakarta yang 8,9% itu sahih. Tapi kalau jumlah tesnya sedikit, maka kita tidak yakin itu sahih atau tidak angka positivity rate," pungkas Anies.