Warga Tamansari Persada Raya Peringati HUT RI ke-75

Bekasi, Beritasatu.com - Warga Perumahan Tamansari Persada Raya (TPR) menggelar upacara pengibaran bendera dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-75 di Jatibening, Bekasi, Senin (17/8/2020).

Menurut Ketua RW 01 Perumahan TPR Achmad Kusna Permana selaku inspektur upacara, peringatan kemerdekaan menjadi momentum untuk membangun kebanggaan baik sebagai warga negara Indonesia maupun sebagai warga TPR.

"Hari kemerdekaan menjadi momentum untuk merealisasikan visi TPR yakni 'My TPR, My Home, My Garden' di mana garden ini kita definisikan sebagai guyub, aman, resik, damai, elok, dan nyaman," kata Achmad dalam sambutannya.

Achmad menuturkan, sejumlah upaya telah dilakukan untuk merealisasikan visi tersebut. Misalnya, pembangunan taman di sekitar kawasan, serta berbagai kegiatan bersama untuk meningkatkan keharmonisan antar warga. Tak hanya itu, dirinya pun mengajak para penghuni untuk meningkatkan rasa kepedulian baik terhadap lingkungan maupun sesama warga.

"Kita mencoba membangun keluarga besar yang harmonis, saling mengenal dan saling peduli dengan satu sama. Untuk menciptakan kawasan elok, kita tidak hanya memperhatikan pada lingkungan secara fisik. Tetapi, kita harus juga berperilaku elok dengan tidak hanya mementingkan diri sendiri. Misalnya, dengan menyapa tetangga," jelas Achmad.

"Beberapa kali, kita sudah membuktikan adanya perilaku elok ini. Misalnya, peduli kepada korban banjir dan fakir miskin. Setiap bulannya, kita membagikan makanan kepada orang yang membutuhkan," tambahnya.

Peresmian Gerbang Utama

Pada kesempatan tersebut, Ketua RW 01 Achmad juga meresmikan gerbang utama baru yang dilengkapi dengan palang otomatis. Gerbang ini merupakan bagian dari visi TPR yakni menciptakan kawasan perumahan yang aman bagi warganya. Nantinya, warga setempat diharuskan menggunakan kartu otomatis untuk masuk ke kawasan perumahan.

Achmad menyatakan, desain gerbang yang dipilih menggambarkan perumahan TPR sebagai kawasan yang harmonis dan makmur.

"Jika dilihat dari atas dengan drone, gerbang memiliki bentuk capung dengan dua sayap. Seperti kita ketahui, capung hidup di air bersih. Di Jepang, capung memiliki dua makna yaitu kecepatan dan harmoni. Sedangkan di Cina, capung menunjukkan adanya kemakmuran. Maka, dibangunlah gerbang TPR dengan simbol capung ini," jelas Achmad yang merupakan Direktur Utama PT Bank Muamalat Indonesia.

Untuk meningkatkan keamanan, pihaknya juga berencana untuk menambahkan CCTV di seluruh kawasan perumahan.

"Tetapi, kita tidak bisa hanya bersandar pada infrastruktur keamanan yang akan dibangun pengurus maupun anggota security kita. Perlu kepedulian dan kebersamaan sebagai warga TPR untuk saling memperhatikan, saling menjaga diri, saling waspada, sehingga keamanan bisa terjaga secara bersama-sama," pungkas Achmad.

Di tengah pandemi Covid-19, kegiatan upacara menerapkan protokol kesehatan. Seluruh peserta mengenakan faceshield dan masker. Tersedia pula tempat cuci tangan yang tersebar di sepanjang jalan.

Peringatan hari kemerdekaan juga dimeriahkan dengan marching band Rumah Musik Jakarta, serta pelepasan 75 balon merah putih.