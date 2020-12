MRT Targetkan Rata-rata Jumlah Penumpang 65.000 Per Hari Tahun 2021

Selasa, 22 Desember 2020 | 20:12 WIB

Oleh : Yustinus Paat / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Utama PT MRT Jakarta William P Sabandar mengatakan pihaknya menargetkan rata-rata jumlah penumpang MRT Jakarta per hari di tahun 2021 sebanyak 65.000 orang. Target ini, kata William, seiringi dengan sudah tersedianya vaksin Covid-19 sehingga warga perlahan-lahan diizinkan memakai kendaraan umum.

“Kita berharap, kalau vaksin ditemukan dan orang sudah bisa mengendarai kendaraan umum, target kita tahun depan 65.000 penumpang per hari. Jadi, kita naik dari rata-rata per hari di akhir tahun ini sebanyak 27.000 penumpang,” ujar William dalam acara “Company Visit by Zoom dengan MRT” yang diselenggarakan Beritasatu Media Holdings, Selasa (22/12/2020).

William mengakui, pandemi Covid-19 telah berdampak signifikan terhadap penurunan jumlah penumpang MRT per hari. Pada Januari 2020, kata William, rata-rata penumpang per hari sebanyak 85.105 orang. Kemudian, jumlah penumpang ini menurun secara drastis pada bulan April-Mei 2020.

Rata-rata jumlah penumpang yang paling sedikit terjadi pada Bulan Mei 2020 dengan jumlah hanya 1.405 orang per hari. Hal ini memang tidak terlepas dari kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang sudah mulai menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran Covid-19. Aktivitas dan mobilitas warga sudah mulai dibatasi pada pertengahan Maret 2020.

“Kontraksi jumlah penumpang sekitar 73 persen dari terget kita rata-rata 100.000 orang per hari,” tandas dia.

Secara perlahan, kata William, jumlah penumpang MRT kembali mulai naik meskipun masih di kisaran angka 16.000 orang per hari. Pada bulan Desember (hingga 20 Desember 2020), rata jumlah penumpang MRT per hari sebanyak 16.633 orang.

Sementara total keseluruhan jumlah penumpang dari 1 Januari 2020 hingga 20 Desember 2020 sebanyak 9.763.672 orang atau rata-rata harian sebesar 27.503 penumpang per hari.

Sumber:BeritaSatu.com