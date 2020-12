Daya Tarik Pariwisata NTT Bisa Mendunia

Rabu, 23 Desember 2020 | 19:13 WIB

Oleh : Carlos Roy Fajarta / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki daya tarik pariwisata yang luar biasa dan bisa mendunia. Hal itulah yang membuat Indonesia Tourism Forum (ITF) akhirnya meluncurkan buku berjudul "Kepariwisataan NTT Menuju Kelas Dunia". Buku tersebut ditulis oleh Chairman of ITF, Sapta Nirwandar bersama Staf Ahli bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Konservasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemparekraf), Frans Teguh.

Buku tersebut mengekplor potensi dan kapasitas kepariwisataan sekaligus menjawab tantangan-tantangan dengan membedah langkah-langkah strategis dalam mengelola potensi dan ekosistem pariwisata, mengembangkan kualitas sumber daya manusia, memasarkan dengan efektif, memanfaatkan digital sekaligus beradaptasi di era normal baru.

Sapta Nirwandar mengungkapkan NTT memiliki aset alam dan budaya yang besar. Setidaknya terdapat 1.192 pulau yang merupakan rangkaian pulau yang sering dijuluki ring of beauty.

Pulau-pulau NTT dikenal dengan nama Flobamora yang mencakup kepulauan Flores, Sumba, Timor, Alor, dengan segala otentisitas dan keunikannya, baik di daratan maupun perairannya, layak menjadi destinasi kelas dunia.

"Dengan semua keunggulan itu, kita patut sekali lagi bertanya, mau dibawa ke mana kepariwisataan NTT? Beragam tantangan mewarnai perjalanan menjadi destinasi kelas dunia," kata Sapta dalam peluncuran buku yang digelar di Hotel Pullman Jakarta dan juga secara virtual pada Selasa (22/12/2020).

Peluncuran buku dikemas dalam diskusi yang menghadirkan Menteri Kominfo Johnny Plate, Dirjen KSDAE KLHK Wiratno, Sesmen Kemparekraf Ni Wayan Giri, CEO Panorama Budi Tirtawisata, Kadis Parekraf NTT Wayan Darmawa, dan Dekan UPH, Aleksius Jemadu.

Ia menjelaskan, kekaguman, cinta dan rejana serta komitmen pembangunan kepariwisataan NTT dipaparkan secara lugas oleh Viktor B Laiskodat (Gubernur NTT), I Gede Ardika (Menteri Kebudayaan dan Pariwisata 2000-2004), Saleh Husin (Menteri Perindustrian 2014-2016), Sonny Keraf (Menteri LHK 1999-2001), Komisaris Pol Purn Gories Mere (Staf Khusus Presiden 2015-2019), dan Rikard Bagun (Direktur Utama Kompas TV).

Ke depan, kata dia, NTT sebagai destinasi kelas dunia seyogianya memastikan seluruh komponen, elemen rantai nilai, dan ekosistem kepariwisataan mampu secara konsisten menghadirkan pengalaman yang holistik dan otentik.

"Tentu dengan tetap berfokus pada kualitas lingkungan, kepuasan pengunjung, dan kesejahteraan masyarakat," kata mantan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu.

Sapta menambahkan masa pandemi Covid-19 saat ini belum berakhir, namun upaya kebangkitan kepariwisataan NTT dapat terus berlanjut.

"Semoga buku ini dapat semakin memantapkan langkah NTT menuju kepariwisataan berkelas dunia, seraya tetap menitikberatkan pada aspek keberlanjutan dan kesejahteraan bagi masyarakat," ucap dia.

Karena itu, kata dia, model pengembangan kepariwisataan berbasis masyarakat dan kepariwisataan berkelanjutan harus dilakukan dan dipastikan penerapannya secara serius oleh para pihak seperti masyarakat, pelaku usaha, akademisi, media, pemerintah daerah, dan kementerian lembaga.

"Topik ulasan dalam buku ini seirama dengan semangat komitmen, kepemimpinan, kolaborasi dan sinergi yang merupakan kunci membangun kepariwisataan yang berkualitas dan berkelanjutan," kata Sapta.

Ia menjelaskan pariwisataan NTT harus hadir dalam wujud destinasi yang berkualitas, produk wisata dengan DNA lokal yang unik, dan penyelenggaraan event berstandar internasional. Pariwisata NTT juga harus mendorong champion lokal yang berkarakter, serta manusia yang unggul, profesional dan memiliki sense of hospitality dan berjiwa wirausaha, penyajian informasi dan interpretasi yang berbobot, didukung dengan penerapan tata kelola dan manajemen destinasi yang pofesional dlm rantai nilai dan ekosistem pariwisata yang handal.

Selain itu, pemasaran yang cerdas dan bertanggungjawab harus mampu memastikan karakter kepariwisataan dengan sintesa local is new global, virtual is new reality, resilience is indeed the sustainability and trust is new currency melalui penerapan protokol kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan.

"Buku ini sekaligus kado ulang tahun provinsi NTT. Langkah pasti menjadikan kepariwisataan untuk membangun daerah dan nusantara," ujarnya.

Senada dengan itu, Frans Teguh yang juga putera kelahiran NTT menegaskan upaya kebangkitan kepariwisataan nusantara, dalam hal ini NTT dapat terus berlanjut. Artinya selama dua tahun kedepan destinasi domestik dan lokal mendapat panggung wisatawan nusantara yang jumlah dan nilai ekonominya juga sangat signifikan.

"Buku ini memantapkan langkah NTT menuju kepariwisataan berkelas dunia, seraya tetap menitikberatkan pada aspek keberlanjutan dan kesejahteraan bagi masyarakat," jelas Frans.

Ia menekankan model pengembangan kepariwisataan berbasis masyarakat (community based tourism) dan kepariwisataan berkelanjutan (sustainable tourism) harus dilakukan dan dipastikan penerapannya secara serius oleh para pihak seperti masyarakat, pelaku usaha, akademisi, media, pemerintah daerah, dan kementerian/lembaga.Topik ulasan dalam buku ini seirama dengan semangat komitmen, kepemimpinan, kolaborasi dan sinergi yang merupakan kunci membangun kepariwisataan yang berkualitas dan berkelanjutan. Presiden Jokowi menetapkan Labuan Bajo di NTT sebagai destinasi super prioritas.

Kedua penulis buku menggarisbawahi dimensi kepariwisataan NTT yang kompleks perlu dipadukan secara harmonis dalam rangka mengelola potensi unggulan dan kapasitas pengembangan NTT. Prinsip-prinsip kepariwisataan berkelanjutan yang berpihak pada masyarakat menjadi kebutuhan agar ekonomi bertumbuh, lingkungan lestari, dan budaya lokal senantiasa hidup.

Gubernur NTT, Viktor B. Laiskodat menyebut visi NTT Bangkit, NTT Sejahtera, menuju Destinasi Global karena sektor kepariwisataan merupakan lokomotif dan kunci pembangunan NTT.

Sekjen Kemparekraf, Wayan Giri Adnyani menjelaskan dalam kampanye program Kementerian menyatakan melalui penerapan protokol kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan (cleanliness, health, safety, security and environmental sustainability-CHSE) NTT siap menjadi destinasi unggulan pariwisata Indonesia.

Sumber:BeritaSatu.com