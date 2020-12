Isi Liburan, Warga DKI Bisa Ikut Bertani Hingga Memasak

Senin, 28 Desember 2020 | 09:30 WIB

Oleh : HS

Jakarta, Beritasatu.com - Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (DKPKP) DKI Jakarta mengadakan serangkaian kegiatan yang dapat diikuti warga Ibu Kota untuk mengisi liburan Natal dan Tahun Baru 2021 agar tetap di rumah saja.

"Serangkaian kegiatan itu sudah kita mulai dari tanggal 24 Desember kemarin, kegiatannya mulai dari bercocok tanam, perawatan hewan peliharaan hingga wisata virtual," kata Pelaksana tugas (Plt) Kadis KPKP DKI Jakarta, Suharini Eliawati dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (26/12).

Elly, sapaan akrab Suharini mengatakan rangkaian kegiatan mengisi liburan ala DKPKP DKI dapat diikuti warga gratis secara daring. Kegiatan pertama 24 Desember telah digelar konsultasi pertanian perkotaan (urban farming), perikanan, kelautan dan peternakan di Kepulauan Seribu. Kegiatan ini disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Sudin KPKP Jakarta Utara. "Juga ada wisata virtual Museum Kerangka Paus Pulau Tidung Kecil," kata Elly.

Kegiatan pada 26 Desember diisi dengan seminar daring pembuatan dan perawatan Aquascape oleh Sudin KPKP Jakarta Barat. Agenda pada 28 Desember, ada seminar daring merawat kesehatan dan penampilan hewan kesayangan.

Bagi yang ingin ikut dapat mendaftarkan diri melalui nara hubung Isminarti Aida di nomor 0813-9869-8820, atau bisa mencari tahu informasi melalui akun Instagram @dkpkp.jakarta.

Pada 29 Desember, ada kegiatan seminar daring tentang konsumsi produk pangan asal hewan untuk menjaga imunitas keluarga di masa pandemi Covid-19. Peserta dapat mendaftar melalui nara hubung Dian Arisiena di nomor 0815-9493-635.

Masih di tanggal yang sama ada kegiatan pengawasan keamanan pangan terpadu di Pasar Grosir Muara Angke oleh Laboratorium Pusat Produksi Inspeksi Sertifikat Hasil Perikanan (PPISHP), kegiatan ini berlangsung selama tiga hari 29-31 Desember 2020.

Tanggal 30 Desember ada kegiatan memasak bareng juru masak, dari kebun ke meja (live cooking with chef, from garden to table) oleh Sudin KPKP Jakarta Selatan.

"From garden to table cooking dengan tema Superfood untuk mencegah stunting dan konsep permakultur untuk menjaga ketahanan pangan keluarga," kata Elly.

Masih banyak lagi kegiatan DKPKP DKI Jakarta yang bisa diikuti warga Ibu Kota selama mengisi libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Catat info lengkap agenda dan jadwalnya di akun Instagram @dkpkp.jakarta.

Elly berharap seluruh kegiatan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam rangka mengisi liburan Natal dan Tahun Baru.

"Semua jadwal kegiatan kami tayangkan dalam media sosial Dinas KPKP DKI Jakarta, silakan bergabung dalam acara virtual tersebut," kata Elly.

Pangan Murah

Sementara itu, DKPKP DKI Jakarta bersama Kementerian Pertanian mengadakan Gelar Pangan Murah (GMP) telur ayam ras dan cabai di lima pasar yang ada Ibu Kota pada Minggu (27/12). GPM digelar di lima pasar, yakni Pasar Pondok Labu di Jakarta Salatan, Pasar Petojo Ilir dan Pasar Cempaka Putih di Jakarta Pusat, Pasar Glodok di Jakarta Barat dan Pasar Pademangan Timur di Jakarta Utara.

"Yang hari ini (Minggu) tidak kebagian, jangan khawatir, besok (Senin) GMP masih hadir di lima pasar yang sama," kata Elly seperti ditulis Antara.

GMP telur ayam ras telah digelar sejak 23 Desember 2020 di 15 pasar yang ditunjuk oleh DKPKP. Kegiatan ini berlangsung hingga 30 Desember 2020. Harga telur dijual per kilogram Rp24 ribu atau lebih murah Rp 6.000 dari harga pasaran telur yang mengalami kenaikan hingga Rp 30 ribu di sejumlah pasar di DKI Jakarta sejak pertengahan Desember 2020.

"Gelar Pangan Murah telur ini dilaksanakan di pasar-pasar yang harga jual telurnya tinggi mencapai Rp 30 ribu per kg," kata Elly.

