Arus Balik Libur Natal 2020, 284.000 Kendaraan Masuk ke Jakarta

Senin, 28 Desember 2020 | 18:51 WIB

Oleh : Rino Fajar Setiawan / JAS

Bekasi, Beritasatu.com - Sebanyak 284.085 kendaraan menuju Jakarta dalam arus balik libur Natal 2020. Jumlah itu berdasarkan catatan dari PT Jasa Marga pada periode 26-27 Desember 2020.

Corporate Communication & Community Development Group Head, PT Jasa Marga (Persero) Tbk., Dwimawan Heru mengatakan, angka tersebut merupakan kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari beberapa Gerbang Tol (GT) Barrier/Utama, yaitu GT Cikampek Utama dan GT Kalihurip Utama (arah Timur), GT Cikupa (arah Barat) dan GT Ciawi (arah Selatan).

"Pada hari Minggu (27/12), volume lalin yang menuju Jakarta tercatat 158.868 kendaraan. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan sehari sebelumnya yang tercatat 125.217 kendaraan. Volume lalin pada hari Minggu (27/12) turun 8,4% jika dibandingkan lalin new normal," kata Dwimawan dalam keterangan resminya, Senin (28/12/20).

Lebih lanjut, Heru menambahkan, untuk distribusi lalu lintas menuju Jakarta dari ketiga arah pada hari Minggu (27/12/2020), yaitu mayoritas sebanyak 54,43% dari arah Timur, 26,68% dari arah Barat dan 18,89% dari arah Selatan.

Adapun rincian distribusi lalin sebagai berikut:

Arah Timur :

- GT Cikampek Utama 2, dengan jumlah 49.876 kendaraan menuju Jakarta, naik sebesar 17,3% dari lalin new normal.

- GT Kalihurip Utama 2, dengan jumlah 36.597 kendaraan menuju Jakarta, turun sebesar 19,1% dari lalin new normal.

Total kendaraan menuju Jakarta dari arah Timur adalah sebanyak 86.473 kendaraan, turun sebesar 1,5% dari lalin new normal.

Arah Barat :

Lalin menuju Jakarta dari arah Barat melalui GT Cikupa Jalan Tol Tangerang-Merak adalah sebesar 42.391 kendaraan, turun sebesar 3,3% dari lalin new normal.

Arah Selatan :

Sementara itu, jumlah kendaraan yang menuju Jakarta dari arah Selatan/Lokal melalui GT Ciawi 2 Jalan Tol Jagorawi sebanyak 30.004 kendaraan, turun sebesar 28,3% dari lalin new normal.

Sumber: BeritaSatu.com