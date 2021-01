Tempe Sudah Kembali Muncul di Pasar di Depok

Selasa, 5 Januari 2021 | 18:47 WIB

Oleh : Bhakti Hariani / CAH

Depok, Beritasatu.com - Tempe yang sempat menghilang beberapa hari di pasaran, kini sudah kembali dapat ditemui di sejumlah pasar tradisional di Kota Depok dan juga di pedagang sayur keliling.

Mardi, pedagang sayur keliling di wilayah Kecamatan Pancoran Mas mengungkapkan, tempe dan tahu sudah kembali normal di Pasar Kemirimuka. Pasar dimana dia membeli bahan-bahan sayur mayur untuk didagangkan keliling sehari-harinya. Dikatakan Mardi, harga tempe tak mengalami kenaikan.

"Saya jual satu papan itu tetap Rp 5.000. Kayak biasanya saja. Nggak naik. Kalau kemarin-kemarin sempat mogok memang tapi sekarang sudah normal lagi. Harganya ini malah tidak naik. Saya juga tidak tahu kenapa tidak naik ya ini," ujar Mardi di Depok, Jawa Barat, Selasa (5/1/2021).

Hal tersebut tentunya membuat para ibu berbahagia karena tetap bisa membeli tempe dengan harga normal. Ratih, ibu rumah tangga di Kelurahan Mampang mengaku tetap rutin membeli tempe.

"Anak-anak saya doyan sekali tempe. Walau ada lauk lainnya tapi pasti tempe selalu dicari. Syukurlah ini harganya nggak naik. Tapi kalaupun naik, saya tetap akan beli," kata Ratih.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Depok Zamrowi Hasan mengatakan, sesuai informasi dari Kementerian Perdagangan, kenaikan harga kedelai disebabkan lonjakan permintaan kedelai dari Tiongkok ke Amerika Serikat selaku eksportir.

"Harga kedelai naik beimbas pada biaya produksi juga naik," tutur Zamrowi.

Zamrowi menuturkan, harga kedelai impor di tingkat pengrajin mengalami penyesuaian dari Rp 9.000 per kilogram pada November 2020. Kini menjadi Rp 9.300-Rp 9.500 per kilogram pada Desember 2020, atau naik sekitar 3,33-5,56%

"Dari rilis Kementerian Perdagangan Republik Indonesia juga disebutkan stok kedelai di gudang importir sekitar 450.000 ton, cukup untuk memenuhi kebutuhan 2-3 bulan mendatang," kata Zamrowi.

Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan Disdagin Kota Depok Anim Mulyana menuturkan, harga tempe di sejumlah pasar tradisional bervariasi. Untuk di Pasar Cisalak mengalami kenaikan dari Rp 7.000 per potong menjadi Rp9 ribu per potong. Atau naik Rp 2.000 per potong.

Sedangkan di Pasar Agung harga tahu semula Rp 3.500 per potong menjadi Rp 5.000 per potong, dan tempe juga mengalami kenaikan dari Rp 5.000 per potong menjadi Rp 7.000 perpotong.

Anim menuturkan, terdapat beberapa pasar juga yang menjual tempe tahu masih dengan harga normal. Namun, untuk mensiasatinya, para pedagang mengurangi ukurannya.

"Menurut petugas kami, untuk di Pasar Sukatani harga tempe normal, harga tahu naik Rp 500 per potong," pungkas Anim.

