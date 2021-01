Pemkot Depok Akan Berlakukan Aturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Minggu, 10 Januari 2021 | 16:12 WIB

Oleh : Bhakti Hariani / CAH

Depok, Beritasatu.com - Pemerintah Kota Depok menerapkan sejumlah pengaturan dalam rangka pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mulai tanggal 11 Januari sampai dengan 25 Januari 2021.

Hal tersebut diatur dan diterbitkan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru.

Kemudian dalam Keputusan Wali Kota Depok Nomor 443/17/Kpts/Dinkes/Huk/2021 tentang perpanjangan ketujuh pembatasan jam operasional kegiatan toko, pusat perbelanjaan, dan tempat usaha/pusat kegiatan lainnya, serta sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat dan aktivitas warga.

Selanjutnya, diatur dalam Keputusan Wali Kota Depok Nomor 443/18/Kpts/Dinkes/Huk/2021 tentang perpanjangan ketujuh pembatasan kegiatan usaha restoran, kafe, rumah makan, warung dan usaha sejenis

Wali Kota Depok yang juga Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok Mohammad Idris mengatakan, pengaturan tersebut mencakup beberapa hal yaitu pelaksanaan work form home (WFH) 75% bagi kantor/tempat kerja, baik pemerintah

maupun swasta.

Operasional kegiatan toko, pusat perbelanjaan, dan tempat usaha/pusat kegiatan lainnya dibatasi sampai dengan pukul 19.00 WIB.

"Aktivitas warga dan/atau meniadakan aktivitas berkumpul dibatasi sampai dengan pukul 21.00 WIB. Sedangkan untuk operasional pasar tradisional dibatasi dari pukul 03.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB, dengan jumlah pengunjung 50% dari kapasitas," ujar Idris di Depok, Jawa Barat, Minggu (10/1/2021).

Dipaparkan Idris, untuk kegiatan usaha restoran, kafe, rumah makan, warung, dan usaha sejenis diatur dengan

ketentuan pelayanan makan di tempat (dine in) dengan kapasitas 25% sampai dengan pukul 19.00 WIB dan pelayanan dibawa pulang (take away) sampai dengan pukul 21.00 WIB.

Sedangkan untuk penyelenggaraan perayaan khitanan dan pernikahan dibatasi 30% dari kapasitas, serta harus melaporkan kepada RT, RW dan kelurahan setempat.

Ditegaskan Idris, seluruh aktivitas warga dan aktivitas usaha wajib menerapkan protokol kesehatan dan akan dilakukan pengawasan oleh Tim Terpadu Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok yang terdiri dari Pemerintah Kota Depok, TNI dan Polri.

Idris mengatakan, pihaknya akan kembali mengoptimalkan keberadaan Kampung Siaga Covid-19, sebagai basis pencegahan dan penanganan Covid-19 yang dimulai dari level keluarga dan komunitas.

Warga Depok juga diminta ikhlas dapat melaksanakan kebijakan ini, agar dapat segera memutus mata rantai penularan Covid-19 di Kota Depok.

"Mari kita gelorakan gerakan 2I3M (Iman, Imun dan Memakai Masker, Mencuci Tangan dengan sabun, Menjaga jarak).

Demikian hal ini disampaikan, semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Menolong selalu melindungi kita semua," pungkas Idris.

