Polresta Bandara Soetta Bongkar Kasus Pemalsuan Swab Test Untuk Perjalanan

Tangerang, Beritasatu.com - Petugas Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Bandara Soetta, Tangerang, Banten, kembali membongkar praktek pemalsuan hasil swab Covid-19 yang biasa digunakan untuk perjalanan, dengan menangkap 15 pelakunya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, mengatakan para pelaku sudah memalsukan lebih dari 200 lembar hasil swab test, yang dijual dengan harga Rp 1 juta hingga Rp 1,1 juta.

"Jadi kita sudah mengamankan 15 orang terkait pemalsuan dokument swab test yang biasa digunakan untuk perjalanan, dimana mereka punya peran masing-masing. Mereka mendapat bayaran dari surat palsu itu antara Rp 1.000.000 hingga Rp 1.100.000," ungkap Yusri, dalam Konferensi Pers di Mapolresta Bandara Soetta, Senin (18/1/2021).

Dia menjelaskan, terduga pelaku DS yang menjadi otak pemalsuan tersebut menyediakan jasa pembuatan surat hasil tes PCR atau antigen palsu kepada penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta sekitar Oktober 2020. DS dibantu tersangka lainnya dalam menjalankan aksinya.

"Sejak Oktober 2020 lalu, DS dan kawan-kawannya telah menjual sekitar 200 surat hasil tes palsu. Tapi, tiap hari dia mengakui membuat 20 sampai 30 surat. Makanya ini masih didalami. Kemungkinan bisa lebih," ujar Yusri.

Kasus pemalsuan hasil sswab test terbongkar saat KKP Bandara Soetta dan petugas Polresta Bandara menangkap 9 orang yang menggunakan hasil tersebut untuk keperluan penerbangan, pada 7 Januari 2021.

Dari hasil pengembangan, polisi akhirnya menangkap pelaku berinisial MHJ, M alias A, ZAP, DS alias O, U alias B, AA bin T dan U alias U. Tersangka lain, yaitu YS, SB, S bin N, S alias C, IS bin IS, CY alias S, RAS dan PA.

"Tersangka DS ini merupakan mantan relawan validasi kesehatan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) di Bandara Soetta, DS sempat belajar dari dalam. Lalu mencoba bermain-main. Dia mengaku mendapatkan formatnya dari dua pelaku U alias B. Dari situ mereka buat (Format) PDF-nya. (Kemudian) Diserahkan ke DS dan dia yg mengetik sesuai pesanan, dan bila ada yang pesan dia langsung ketik tanpa melalui swab dan rapid test. Ini adalah pelanggaran," ungkap Yusri.

Atas perbuatan tersebut, lanjutnya, para pelaku dijerat dengan pelanggaran Pasal 93 jo Pasal 9 Ayat 1 UU No 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan dan/atau Pasal 14 Ayat 1 UU No 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular dan/atau Pasal 263 dan/atau Pasal 268 KUHP.

