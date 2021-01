Demi Hasil Maksimal, Aksi Pengerukan Sampah Massal di Muara Sungai Cisadane Diundur

Senin, 18 Januari 2021 | 20:01 WIB

Tangerang, Beritasatu.com - Rencana aksi pengerukan sampah di Muara Sungai Cisadane, Tanjung Burung, Kabupaten Tangerang yang rencananya akan mulai berlangsung pada 23 Januari 2021 akhirnya diundur ke bulan Februari 2021 mendatang. Hal itu berdasar pada survei yang dilakukan pihak restoring integrity to the ocean, Inc (PT Indonesia Oceans Integrity (RIO) bersama tim DLHK Kabupaten Tangerang, serta penerjun payung internasional, Naila Novaranti dan bersama beberapa relawan peduli sampah.

Diterangkan pihak Rio, pemunduran aksi sosial tersebut lebih dikarenakan mereka ingin lebih mematangkan lagi persiapan jelang aksi sosial yang akan melibatkan seluruh elemen itu.

"Persoalan sampah persoalan kita semua. Kami siap membantu membersihkan sampah di muara Cisadane ini. Tentu kami juga butuh dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Terutama dari pemerintah pusat, dari pemerintah daerah, TNI, Polri dan stakeholder lainnya oleh sebab itu untuk mematangkan persiapan termasuk mengajak lebih banyak lagi relawan dalam aksi kita, akhirnya kita sepakat melakukan pegunduran jadwalnya hingga awal Februari 2021 mendatang," ungkap Chief Executive Officer RIO, Kieran Kelly dalam keterangan pers, Senin (18/1/2021).

Pengunduran juga dikarenakan masih tingginya kasus Covid-19 dan penerapan PPKM se-Jawa Bali.

Dikatakan naila, survei lapangan dilakukan untuk memetakan apa-apa saja yang dibutuhkan, persiapan pengerukan di sekitar lokasi, alat berat yang bakal digunakan, jalur yang akan dilewati hingga perkiraan kendala yang kemungkinan dihadapi dan bagaimana mengatasinya nanti. Selain jalur perjalanan mengangkut sampah yang tidak mudah dijangkau, juga harus memperhatikan waktu air laut pasang dan surut. Soalnya sampah yang seperti pulau itu baru akan terlihat jelas jika air laut surut.

"Waktu air surut itu hanya berlangsung sebentar, kisaran empat jam. Jadi disaat itulah kita harus bekerja cepat untuk mengangkut sampah, dan pastinya lantaran ini masih dalam masa pandemi, maka kita tetap akan terapkan protokoler kesehatan ketat dalam aksi sosial kita," jelas Naila.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Tangerang, Ahmad Taufik melalui telepon mengatakan, pihaknya sangat senang jika memang ada yang mau membantu dalam mengatasi persoalan sampah ini. Kegiatan survei lokasi yang dilakukan juga telah berkordinasi dengan pemkab setempat.

"Memang kegiatan survei ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat kordinasi kita kemarin. Jika kita sudah survei kita tahu apa saja kendalanya. Yang terpenting kordinasi antar stakeholder karena ini pekerjaan besar. Kalau bisa juga melibatkan pusat dan provinsi. kita juga akan mendorong partisipasi masyarakat sekitar untuk ikut membantu pembersihan sampah di muara kali Cisadane," tandas Ahmad Taufik.

