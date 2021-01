Pedagang Daging Sapi di Depok Masih Mogok Jualan

Kamis, 21 Januari 2021 | 19:34 WIB

Oleh : Bhakti Hariani / FER

Depok, Beritasatu.com - Daging sapi sulit ditemui di Kota Depok, Jawa Barat. Sejak mogok berjualan pada Selasa (19/1/2021) hingga Kamis (21/1/2021) belum ada pedagang daging sapi yang berjualan di sejumlah pasar tradisional di Depok.

Warga Kecamatan Pancoran Mas, Anis Yudi mengatakan, tidak ada satupun pedagang daging sapi yang berjualan di Pasar Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas. Pun demikian di Pasar Musi, Kecamatan Sukmajaya sebagaimana diungkapkan oleh Nur Septian Hadi.

"Tidak ada sama sekali tukang daging sapi yang berjualan di Pasar Musi," kata Septian warga Kecamatan Sukmajaya di Depok, Jawa Barat, Kamis (21/1/2021).

Sedangkan warga lainnya yakni Rossa Amelia mengkhawatirkan pedagang bakso yang terancam tak bisa berjualan juga lantaran ketiadaan pasokan daging di pasar tradisional. "Kasihan tukang bakso. Bagaimana mereka akan berjualan kalau tidak ada daging sapi di pasaran. Mereka juga kan harus menghidupi keluarga mereka," tutur Rossa.

Pedagang daging sapi di Pasar Musi Kecamatan Sukmajaya, Usman mengakui, dirinya bingung harus tetap berjualan atau tidak. Karena harga daging sapi melonjak cukup mahal, sehingga tentunya menurunkan daya beli masyarakat.

"Saya ini bingung tetap jualan atau tidak, kalau tidak jualan tidak ada pemasukan, kalau jualan bingung memasang harga berapa perkilonya," ujar Usman.

Dirinya mengetahui telah terjadi pertemuan antar perkumpulan pedagang daging, untuk bersikap tegas terkait harga daging sapi. Namun, dia masih dilema akan keputusan dari pertemuan tersebut.

Tercatat, Usman mematok harga daging sapi murni sebesar Rp125.000 per kilogram, sebelumnya harga daging sapi menginjak angka Rp112.000 hingga Rp120.000 per kilogram. Tergantung kualitas daging, ada jenis daging sapi has dalam atau tenderloin, serta daging sapi has luar atau sirloin.

"Kalau harga daging paha belakang Rp120.000 per kilogram, sama seperti harga daging sapi paha depan. Kemungkinan akan terus mengalami kenaikan ke depan. Makanya, mogok dagang," ujar Usman.

Diungkap Usman, kenaikan harga ini, tentunya memberatkan para konsumen, terlebih saat masa pandemi seperti ini, semua serba sulit. Apalagi bagi yang juga membuka usaha di dunia daging sapi. Seperti pedagang bakso.

Terpisah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKPPP) Kota Depok Diah Sadiah menuturkan, pihaknya bertugas untuk memfasilitasi pemotongan sapi, dalam penyediaan pangan asal hewan yang HAUS (Halal Aman Utuh Sehat).

“Petugas kami tetap stand by di rumah potong hewan (RPH) dan memonitor RPH yang ada di Kota Depok. Kami berharap tidak ada mogok dagang," katanya singkat.

Sementara itu, Kepala UPT RPH Tapos Alfian mengungkapkan bahwa pihaknya masih melakukan pemotongan daging sapi untuk dijual pada Selasa (19/1/2021) malam. "Kami tidak ada paksaan, kalau tidak ada permintaan pemotongan, berarti kami tidak ada aktivitas," ujar Alfian.

