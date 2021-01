Kota Depok Kembali ke Zona Oranye Covid-19

Senin, 25 Januari 2021 | 16:36 WIB

Oleh : Bhakti Hariani / FER

Depok, Beritasatu.com - Kota Depok saat ini berada dalam zona oranye atau risiko sedang. Setelah sebelumnya selama tujuh minggu berada di zona merah Covid-19 atau risiko tinggi.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Depok Dadang Wihana mengungkapkan, saat ini status risiko Kota Depok menjadi zona oranye. Perubahan zona risiko tersebut berdasarkan rilis dari Satgas Pusat Covid-19 per tanggal 24 Januari 2021, dengan indikator kesehatan masyarakat (Kesmas) yang ditetapkan.

"Perhitungan zona risiko ini bersumber dari indikator Kesmas yang ditetapkan oleh Satgas Pusat," ujar Dadang di Depok, Jawa Barat, Senin (25/1/2021).

Meski telah masuk zona oranye, kata Dadang, warga Depok diminta untuk terus menerapkan protokol kesehatan secara ketat. "Penambahan kasus masih terus ada dan saat ini banyak kasus berasal dari klaster perkantoran dan keluarga," katanya.

Diungkapkan Dadang, penularan di Kota Depok juga terjadi karena intensitas pergerakan orang yang cukup tinggi, dimana 58 persen warga Depok merupakan commuter. "Sehingga kejadian di Depok sangat dipengaruhi oleh kondisi Jabodetabek, demikian pula sebaliknya," tutur Dadang.

Sebagaimana arahan pemerintah pusat melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Wali Kota Depok Mohammad Idris menerbitkan sejumlah ketentuan dalam pelaksanaannya.

Di antaranya, work from home (WFH) 75 persen bagi kantor/tempat kerja, baik pemerintah maupun swasta, serta operasional kegiatan toko, pusat perbelanjaan, dan tempat usaha/pusat kegiatan lainnya dibatasi sampai pukul 19.00 WIB.

Lebih lanjut, aktivitas warga dibatasi sampai pukul 21.00 WIB. Sementara operasional pasar tradisional dibatasi pukul 03.00-15.00 WIB, dengan jumlah pengunjung 50 persen dari kapasitas.

Selain itu, kegiatan usaha restoran, kafe, rumah makan, warung, dan usaha sejenis diatur dengan ketentuan pelayanan makan di tempat atau dine in dengan kapasitas 25 persen sampai pukul 19.00 WIB dan pelayanan dibawa pulang atau take away sampai pukul 21.00 WIB.

Sumber: BeritaSatu.com