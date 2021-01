Wagub DKI: Penerapan Protokol Kesehatan Harus Jadi Kebutuhan

Senin, 25 Januari 2021 | 17:32 WIB

Oleh : Yustinus Paat / CAH

Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria kembali mengingatkan masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan selama perpanjangan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hingga 8 Februari 2021. Menurut Ariza, porsi terbesar yang menentukan keberhasilan penanganan Covid-19 adalah kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

“80% keberhasilan ini (penanganan Covid-19) terletak pada masyarakat itu sendiri, kepada kita sebagai warga, sebagai masyarakat yang harus selalu patuh dan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Itulah kunci keberhasilan kita,” ujar Ariza di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (25/1/2021).

Ariza mengatakan upaya-upaya pemerintah hanya berkontribusi 20% terhadap keberhasilan penanganan Covid-19. Dia menilai langkah pemerintah dengan membuat regulasi-regulasi yang ketat, menghadirkan sebanyak mungkin aparat untuk pengawasan dan penindakan, serta memberikan sanksi yang berat kepada pelanggar protokol kesehatan, akan menjadi tidak efektif jika tidak diikuti kesadaran masyarakat untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan.

“Mari jadikan semua ini (penerapan protokol kesehatan) sebagai sebuah kebutuhan bukan karena adanya regulasi atau aturan, bukan karena adanya aparat, bukan karena adanya sanksi atau disiplin tapi lebih kepada sebuah kebutuhan, tidak ada pilihan lain jadikan protokol kesehatan sebagai sebuah kebutuhan,” tegas dia.

Ariza mengakui bahwa perpanjangan PSBB dilakukan karena lonjakan kasus harian Covid-19 selama 11 Januari hingga 24 Januari 2021 masih tinggi. Lonjakan kasus ini tidak terlepas dari dampak libur panjang akhir tahun 2020 dan masifnya testing yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

Dalam sepekan terakhir, Pemprov DKI telah melakukan tes PCR sebanyak 129.333 atau 13 kali lipat dari standar WHO di mana WHO menetapkan standar jumlah tes PCR adalah 1.000 orang per 1 juta penduduk per minggu. Berdasarkan WHO, Jakarta harus melakukan pemeriksaan PCR minimum pada 10.645 orang per minggu, atau 1.521 orang per hari.

“Mudah-mudahan DKI bisa terus meningkatkan jumlah testing sebagai kebijakan penting kami dalam rangka mempercepat identifikasi masalah penyebaran Covid-19 di wilayah Jakarta dan membantu untuk percepatan pencegahan dan penanganan Covid-19,” pungkas Ariza.

