Pedagang Daging di Kota Depok Kembali Berjualan

Senin, 25 Januari 2021 | 17:52 WIB

Oleh : Bhakti Hariani / FER

Depok, Beritasatu.com - Pedagang daging sapi di pasar tradisional di Kota Depok, Jawa Barat sudah kembali berjualan sejak Minggu (24/1/2021) malam. Harga daging sapi saat ini di Kota Depok masih terpantau cukup tinggi.

Mardi, pedagang sayur keliling di Pancoran Mas, Depok mengatakan bahwa di Pasar Kemirimuka dimana dirinya setiap hari berbelanja untuk keperluan dagangnya, para pedagang daging sapi sudah kembali aktif berjualan.

"Setelah mogok beberapa waktu lalu, sekarang sudah aktif kembali berjualan sejak Minggu (24/1/2021) malam. Harganya memang masih tinggi sekarang," ujar Mardi di Depok, Jawa Barat, Senin (25/1/2021).

BACA JUGA Kota Depok Kembali ke Zona Oranye Covid-19

Mardi menuturkan, pembeli daging di usaha sayur keliling miliknya lebih memilih membeli daging dengan varian yang lebih murah seperti sandung lamur dan tetelan.

Hal senada diungkapkan pedagang daging sapi di Pasar Kemirimuka, Hasan. Dirinya menjual daging seharga Rp120.000 hingga Rp 130.000 per kilogram.

"Ini tergantung dari jenis daging sapinya. Untuk daging sapi murni dijual dengan harga Rp120.000 per kilogram. Kemudian daging sapi lokal paha seharga Rp125.000 per kilogram," tutur Hasan.

BACA JUGA Pedagang Daging di Tangerang Enggan Naikkan Harga

Sedangkan untuk yang paling mahal yakni daging sapi lokal has luar atau sirloin dan has dalam atau tenderloin dikatakan Hasan dijual seharga Rp130.000 per kilogram. Untuk daging sandung lamur dan tetelan dijual oleh Hasan dengan harga Rp75.000 per kilogram.

Pascamogok, diakui Hasan, para pembeli belum banyak yang membeli daging sapi lantaran harga daging sapi yang relatif masih mahal.

"Paling kalau sekarang yang beli hanya pedagang sayur saja. Kalau masyarakat biasa masih jarang. Mungkin karena mereka enggan karena harga masih tinggi atau juga bisa karena mereka belum tahu kalau kami sudah berjualan kembali," tutur Hasan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok Zamrowi Hasan mengatakan, harga daging sapi di Depok masih cukup tinggi dengan rata-rata harga per kilogramnya Rp130.000.

"Harga daging masih cukup tinggi. Tapi alhamdulillah pedagang daging sapi sudah kembali jualan," singkat Zamrowi.

Sumber: BeritaSatu.com