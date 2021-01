Kabupaten Bogor Terima 25.600 Vaksin Sinovac

Selasa, 26 Januari 2021 | 20:01 WIB

Oleh : Vento Saudale / WBP

Bogor, Beritasatu.com - Sebanyak 25.600 vaksin dosis Sinovac tiba di Kabupaten Bogor hari ini, Selasa (26/1/2021). Adapun pelaksanaan vaksinasi Covid-19 baru akan dilakukan pada Kamis (28/1/2021).

“Pencanangan vaksinasi akan dilakukan Kamis. Pak Wakil Bupati beserta tokoh lintas agama akan menjadi penerima pertama vaksin beserta tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Bogor," kata Bupati Bogor Ade Yasin di Bogor, Selasa (26/1/2021).

Ade yang juga Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor menyebutkan 25.600 dosis vaksin itu diperuntukan bagi mereka yang sudah terdaftar by sistem. Vaksin yang diterima Pemkab Bogor diperuntukkan untuk 10 orang penerima pertama yakni Iwan Setiawan (Wakil Bupati), Erry Endri (Kepala BPJS), Dr. Reza, Muad Khalim (Ketua Komisi IV DPRD), kiai Taqi (MUI), Arya Prasetya (Budha), Ws. Hariyanto (Konghucu), IG Ngurah Jelantik (Hindu), Pdt. Febrianto (Protestan) dan Romo Suradi (Katolik). Selain itu, 12.800 tenaga kesehatan.

BACA JUGA Positif Covid-19, Kadinas Kependudukan Kabupaten Bogor Meninggal

Menurutnya, pada tahap pertama ada 12.800 penerima vaksin. Vaksin Sinovac ini akan disuntikan dua kali dalam interval 14 hari. Pihaknya menegaskan penerima vaksin sudah sesuai sistem, jadi tidak bisa mengaturnya. Penerima vaksin sudah sesuai sistem dari pusat dan provinsi. "Jadi sudah sesuai by name by adress. Jadi kita tidak bisa mana yang harus divaksin terlebih dahulu, karena sudah diatur. Tapi saya usahakan untuk Kabupaten Bogor kita dapat vaksin sesuai kebutuhan kita, mudah-mudahan tercapai," tambahnya.

Ia menyebutkan program vaksinasi ini akan tersebar di sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Bogor.

Vaksinasi akan dilaksanakan 101 Puskesmas, empat RSUD, satu RS Paru, satu RSAU Dr. M Hassan Toto, tujuh RS swasta dan tujuh klinik. “Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di fasilitas pelayanan kesehatan akan dilaksanakan dengan protokol kesehatan ketat,” katanya.

Sumber: BeritaSatu.com