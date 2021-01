Anies Tegaskan DKI Siap dan Serius Tangani Covid-19

Jumat, 29 Januari 2021 | 17:52 WIB

Oleh : Yustinus Paat / YUD

Jakarta, Beritasatu.com – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan bahwa pihaknya selalu siap siaga dan serius menangani dan mengendalikan penyebaran Covid-19 di Ibu Kota. Bahkan menurut Anies sejak Covid-19 dianggap enteng, Pemprov DKI Jakarta sudah menganggapnya secara serius.

Pernyataan ini sekaligus membantah tundingan bahwa Anies tidak serius menangani Covid-19 di Jakarta dan menyerahkan penanganannya kepada Pemerintah Pusat.

“Insyaallah, DKI Jakarta tidak pernah lelah. Kami selalu serius, dalam menangani masalah Covid-19 ini. Keseriusan itu diwujudkan dengan konsistensi kebijakan, dan peningkatan kemampuan, testing, tracing, dan isolasi-treatment,” ujar Anies melalui akun Facebook, Jumat (29/1/2021).

Keseriusan Pemprov DKI, kata Anies, juga disertai dengan transparansi dan keterbukaan terkait dengan kebijakan yang diambil dan data-data perkembangan Covid-19. Kebijakan yang diambil pun didasarkan pada fakta, data dan kajian ilmiah serta selalu dikoordinasikan dengan berbagai pihak.

"Kemampuan itu disertai dengan sikap transparansi, keterbukaan dan selalu merujuk pada ilmu pengetahuan. Itu adalah prinsip penanganan Covid-19 di DKI,” tandasnya.

Bahkan, Anies mengatakan, DKI sejak awal sudah bersiap menghadapi Covid-19 sebagai persoalan yang tidak bisa dianggap enteng. Karena itu, tutur dia, Pemprov DKI mengambil langkah-langkah penanganan jangka panjang.

"Sejak Covid-19 masih dianggap enteng, di saat sebagian mengira ini urusan pendek yang akan cepat selesai, kami di DKI Jakarta sudah bersiap utk menghadapi masalah ini sebagai urusan yang panjang,” ungkap dia.

Pada tataran kebijakan, keseriusan Anies tangani Covid-19 tampak dari berbagai kebijakan yang diterbitkan untuk membatasi aktivitas dan mobilitas masyarakat dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19. Kebijakan-kebijakan ini terkait dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang sudah diterapkan di DKI sejak April 2020 dan dampaknya terhadap sektor kesehatan, ekonomi dan sosial.

Dari sekian banyak peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan selama Pandemi Covid-19, beberapa diantaranya adalah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 di Jakarta dan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2020. Kedua peraturan menjadi landasan hukum pelaksanaan pengetatan PSBB sekarang di Jakarta.

Selain kebijakan, testing, tracing, isolasi dan treatment juga terus ditingkatkan kapasitas oleh Pemprov DKI Jakarta. Contohnya, testing di Jakarta sudah 12 kali lipat dari standar yang dianjurkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Diketahui, WHO telah menetapkan standar jumlah tes PCR adalah 1.000 orang per 1 juta penduduk per minggu.

Berdasarkan WHO, Jakarta harus melakukan pemeriksaan PCR minimum pada 10.645 orang per minggu, atau 1.521 orang per hari. Sementara Jumlah orang yang dites PCR sepekan terakhir di Jakarta sebanyak 127.448.

BACA JUGA Tekan Penyebaran Covid-19, Pemprov DKI Segera Gunakan 3 Lab Bergerak Tes PCR

Begitu juga dengan fasilitas-fasilitas perawatan (treatment) seperti Rumah Sakit rujukan Covid-19, tempat tidur ICU dan tempat tidur isolasi. Pada Maret 2020, hanya terdapat 8 RS rujukan Covid-19 di Jakarta. Kemudian jumlah tersebut terus ditambahkan secara bertahap, mulai April bertambah menjadi 13 RS rujukan, Mei bertambah menjadi 67 RS, September bertambah 98 RS rujukan dan awal Januari 2021 bertambah menjadi 101 RS rujukan. Bahkan rencananya akan ditambahkan lagi 5 RS swasta menjadi RS rujukan di Jakarta.

Penambahan RS Rujukan tersebut juga diikuti dengan penambahan secara bertahap tempat tidur isolasi dan ICU. Dari 904 tempat tidur isolasi dan 80 tempat ICU di 8 RS rujukan pada Maret 2020, sekarang sudah sebanyak 8.055 tempat tidur isolasi dan 1.097 tempat tidur ICU di 101 RS rujukan. (YUS)

Sumber: BeritaSatu.com