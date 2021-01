Ariza: Penanganan Covid-19 di Jakarta Luar Biasa

Sabtu, 30 Januari 2021 | 17:01 WIB

Oleh : Yustinus Paat / WM

Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membela Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam penanganan Covid-19 di Jakarta.

Menurut Ariza, langkah penanganan Covid-19 di Jakarta yang dipimpin Anies, sudah sangat baik.

Pembelaan Ariza ini sekaligus membantah penyataan anak buahnya, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Jakarta Timur, Ali Lubis yang meminta Anies karena gagal menangani Covid-19 di Ibu Kota.

“Apa yang dikerjakan Pak Anies sebagai Gubernur terkait penanganan Covid-19 sudah luar biasa. Teman-teman bisa lihat fakta dan datanya, bagaimana DKI Jakarta bisa melawan hebatnya virus, kita masih bertahan dan mengendalikannya,” ujar Ariza di Balai Kota DKI Jakarta beberapa waktu lalu.

Salah satu buktinya, kata Ariza, angka kesembuhan di DKI Jakarta semakin meningkat dan angka kematian semakin menurun. Diketahui, jumlah kasus positif Covid-19 secara total di Jakarta hingga 29 Januari 2021, sebanyak 262.753 kasus. Dari jumlah total kasus tersebut, total orang dinyatakan telah sembuh sebanyak 235.140 dengan tingkat kesembuhan 89,5%, dan total 4.224 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian 1,6%.

Bukti lain, menurut Ariza, masif test PCR yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk mengidentifikasi orang-orang yang terpapar dan melakukan penanganan secara cepat, tepat dan terukur. Hingga 26 Januari 2021, Pemprov DKI telah melakukan test PCR 13 kali dari standar WHO.

WHO menetapkan standar jumlah tes PCR adalah 1.000 orang per 1 juta penduduk per minggu. Berdasarkan standar tersebut, Jakarta harus melakukan pemeriksaan PCR minimum pada 10.645 orang per minggu, atau 1.521 orang per hari. Jumlah orang yang dites PCR selama sepekan terakhir sebanyak 124.231.

“Jadi, Jakarta ini luar biasa sebagai Ibu Kota betapa kuatnya dalam melawan penyebaran virus di Indonesia ini. Karena Jakarta sebagai Ibu Kota, tempat interaksi, tempat orang keluar masuk dari dalam dan luar negeri, dan sebagainya, tetapi kami bisa mengendalikan dengan baik,” katanya.

Ariza mengaku, dirinya selaku Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, telah memberikan teguran keras kepada Ali Lubis atas pernyataan ke publik terkait penanganan Covid-19 di Jakarta. Setiap kader Gerindra, kata dia, boleh memberikan kritik dan saran, tetapi diminta untuk disampaikan secara internal, tidak perlu diumbar ke publik.

Ariza dan DPP Gerindra juga sudah menyampaikan kepada Anies bahwa pernyataan Ali Lubis merupakan pendapat pribadi, tidak mewakili partai. “Kami akan terus mendukung Anies-Sandi dan sekarang Anies-Ariza. Tugas kami sebagai partai mengkawal, baik di DPRD, di pemerintahan maupun di masyarakat agar program Anies-Sandi, Anies-Ariza dapat diselesaikan dengan baik sampai dengan Tahun 2022. Jadi semua kader harus mengerti, memahami, dan mempunyai tugas yang sama mengkawal pembagunan kota Jakarta agar lebih baik, maju kotanya, bahagia warganya,” katanya.

