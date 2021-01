Susun Program Kerja 2020-2023, CFCD Gelar Rapat Pleno

Sabtu, 30 Januari 2021 | 22:33 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Guna menentukan program kerja tiga tahun ke depan terutama di sepanjang tahun 2021, Corporate Forum for CSR Development (CFCD) kembali menggelar rapat pleno/rakernas yang diadakan di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Sabtu (30/1/2021).

Dengan tema "Towards sustainability performance of excellence" atau menuju kinerja keberlanjutan yang unggul, rapat pleno yang digelar sejak pagi hingga sore hari, Ketua Umum CFCD masa bakti 2020-2023 Thendri Supriatno mengharapkan agar jajaran pengurus memiliki persepsi yang sama terkait visi dan misi CFCD ke depan.

"Jika sebelumnya CFCD kepanjangan dari Corporate Forum for Community Development saat ini telah berubah dan menjadi Corporate Forum for CSR Development. Adapun perubahan singkatan dilakukan untuk menambah adjustment agar lebih fit in dengan perubahan," jelas Thendri.

Dalam rapat pleno tambah Thendri, jajaran pengurus baru juga mendengarkan pemaparan dari masing-masing kepala bidang akan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk mencapai visi maupun tujuan CFCD selama tiga tahun ke depan, hari ini CFCD juga menandatangani job desk dari masing-masing kepala bidang yang meliputi divisi luar negeri, kemitraan, IT serta beberapa divisi lainnya.

Pergantian jajaran pengurus CFCD bagi Thendri secara organisasi tidak ada perubahan mendasar namun visi dan misi yang belum sempat terwujud pada kepengurusan sebelumnya harus bisa direalisasikan.

"CFCD kedepannya harus memiliki networking yang lebih luas, kerja sama dengan stakeholder yang lebih beragam serta dapat lebih erat bekerja sama dengan pemerintah," harap Thendri.

CFCD di bawah kepemimpinan Thendri Supriatno yang juga merupakan salah satu founder diharapkan Sekjen CFCD Suharman Noerman dapat menyesuaikan dengan perkembangan dunia CSR sesuai dengan tren yang terjadi di seluruh belahan dunia.

"Dalam tren global, tanggung jawab sosial beririsan dengan keberlanjutan. Tanggung jawab sosial melekat pada semua unsur organisasi dan peran itulah yang ingin ditransformasi oleh CFCD kepada para pengurus baru untuk secara bersama memiliki visi dan misi yang selaras," papar Suharman.

Pada masa pandemi Covid-19, untuk program 100 hari pertama, CFCD ungkap Suharman akan me-launcing Indonesia SDGs Award (ISDA) 2021 yang tentunya berbagai persiapan dibahas secara virtual dengan memanfaatkan aplikasi Zoom.

Sebagai Sekjen CFCD untuk periode 2020-2023, Suharman Noerman mengaku akan menjalankan roda organisasi lebih transparan, demokratis dan tentunya membuat Standard Operating Procedure (SOP) dari rapat yang telah dilaksanakan sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih baik.

Adapun untuk pagelaran award atau pemberian penghargaan kedepannya, ketua beserta segenap pengurus baru menginginkan agar penghargaan tersebut makin berkualitas. Penilaian-penilaian pun akan dilakukan lebih objektif sehingga bisa memberikan kepuasan tersendiri kepada para stakeholder yang telah menjalankan program CSR-nya.

Seperti diketahui sebelumnya untuk struktur organisasi CFCD periode 2020 - 2023, Ketua umum Thendri Supriatno, Sekjen Suharman Noerman, Bendahara umum Akmal Azis, Penasihat Emil Salim, Pengawas Jauhari Umar serta Pembina Emman Sugiyanto.

