Warga Sambut Uji Coba Fly Over Tanjung Barat

Fly Over Lenteng Agung dan Tanjung Barat sudah hampir rampung, Jakarta, Rabu 5 Agustus 2020. Fly Over yang juga dikenal sebagai Fly Over Tapal Kuda ini berfungsi sebagai jalur putar balik untuk mengurangi kemacetan di kawasan Lenteng Agung. (Foto: BeritaSatu Photo)