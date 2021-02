Warga Binaan Lapas Perempuan Tangerang Dibekali Pelatihan Tata Rias

Selasa, 2 Februari 2021 | 19:04 WIB

Oleh : Chairul Fikri / JAS

Tangerang, Beritasatu.com - Di tengah pandemi Covid-19, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Tangerang dengan menggelar berbagai pelatihan guna meningkatkan kemampuan para warga binaannya bila nantinya mereka kembali ke masyarakat.

Mengawali tahun 2021, Lapas Perempuan Tangerang menggelar pelatihan tata rias bagi 20 warga binaan, Selasa (2/2/2021). Dalam pelatihan ini Lapas Perempuan Tangerang menggandeng LCQ Make up Course yang dipimpin Nurul Haiziah. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari program kerja 2020 yang sempat tertunda untuk meluluskan calon make up artist (MUA) dari kalangan narapidana.

"Jadi mengawali tahun 2021, Lapas Perempuan Kelas II Tangerang menggelar pelatihan tata rias kepada 20 warga binaan. Mereka diberikan pembekalan ilmu mulai dari teori pengenalan tata rias, make-up dasar, make-up acara, make-up acara formal, make-up fantasy sampai make-up pengantin dan bridal. Dan semua peserta mendapat sertifikat, jadi bisa digunakan untuk berwirausaha sebagai MUA jika mereka sudah bebas atau kembali ke masyarakat," ungkap Kalapas Perempuan Kelas II A Tangerang, Esti Wahyuningsih seperti dalam keterangan resminya, Selasa (2/2/2021).

Diungkapkannya, tiap tahun Lapas Perempuan Tangerang mampu meluluskan peserta pelatihan dengan rentang usia 20 hingga 40 tahun. Esti mengatakan pihaknya juga mendatangkan mantan warga binaan yang telah sukses berkarier sebagai MUA pada kesempatan kali ini agar peserta termovitasi.

"Saya berharap mereka bisa sukses seperti mantan warga binaan kami sebelumnya. Kalaupun ada angkatan lama yang ikut pelatihan hari ini, sifatnya mereka hanya mengasah keterampilan saja," Esti melanjutkan.

Sementara itu, kasi Kegiatan Kerja Lapas Perempuan Tangerang, Indri Yudhit, mempertegas bahwa tiap kegiatan yang melibatkan warga binaan dalam jumlah banyak telah melalui protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang ketat. Bahkan tiap narapidana melalui tes swab PCR serta swab antigen secara berkala.

"Peserta ini seharusnya menjadi angkatan April 2020, tapi karena pandemi, harus tertunda beberapa kali. Warga binaan lapas telah melalui tes PCR dan antigen secara berkala. Kalau soal vaksin, kami baru saja menyerahkan data-data, hanya menunggu pelaksanaannya saja," tandas Indri.

Sumber: BeritaSatu.com