Aksi Pembersihan Sampah Besar Muara Cisadane Diundur ke Juni 2021

Jumat, 5 Februari 2021 | 17:54 WIB

Oleh : Chairul Fikri / CAH

Tangerang, Beritasatu.com - Pandemi Covid-19 yang tengah terjadi di Indonesia ditambah pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) membuat aktivitas di masyarakat banyak yang terkendala. Salah satunya kegiatan sosial aksi pembersihan sampah besar Muara Cisadane yang digagas penerjun payung Internasional Naila Novaranti dan Restoring Integrity To The Ocean (RIO), Inc (PT. Indonesia Oceans Integrity) yang direncanakan awal Februari ini harus diundur ke Juni 2021 mendatang.

"Melihat situasi yang makin sulit karena pandemi covid yang belum juga mereda dan kami semua relawan peduli sampah mengikuti aturan PPKM dari pemerintah, akhirnya memutuskan memundurkan kembali jadual pembersihan sampah Muara Cisadane sampai bulan Juni 2021 mendatang. Semoga dengan pengumuman ini menjadi maklum adanya untuk para relawan dan stakeholder lainnya yang akan turut bergabung bersama," ungkap Naila saat dihubungi media, Jumat (5/2/2021).

BACA JUGA Tumpukan Sampah Plastik di Pantai Teluk Burung Akan Dibersihkan dan Diekspor

Pengunduran ini diharapkan akan membuat rencana pembersihan sampah semakin terkoordinasi dengan baik dengan berbagai pihak termasuk dengan kemenetrian dan pemerintah.

"Insya Allah dengan waktu yang agak panjang, kita berharap aksi kami peduli sampah akan lebih baik dalam kesiapan secara personil yang jumlahnya ribuan, kesiapan peralatan alat berat dan koordinasi dengan berbagai pihak lancar dengan melibatkan dari unsur TNI, Polri, Pemerintahan Kabupaten Tangerang sampai pusat dan masyarakat," tambah Naila.

Peraih penghargaan Women of The Year 2019, Ikon Pancasila dan Penghargaan Muri dalam aksi penerjunan di Kutub Benua Atlantik itu menjelaskan aksi pengerukan dan pembersihan sampah di Muara Kali Cisadane memang tak mudah karena harus benar-benar memerhatikan faktor kondisi lokasi dan cuaca yang bisa berubah kapanpun.

BACA JUGA Limbah Pabrik Belum Ditangani Serius

"Seperti jika air laut mendadak pasang, sampah yang luasnya kurang lebih 3 sampai 5 kilometer dan tebalnya 3 meter seperti tanah akan tertutupi air dan akan menyulitkan pengangkatan sampah ke alat berat. Itu juga yang kami pikirkan dengan matang. Namun demikian selama penundaan ini pastinya kita akan terus pantau kondisi medannya agar saat pelaksanaanya Juni mendatang akan bisa menghasilkan hasil yang maksimal," ungkap Naila.

Sumber: BeritaSatu.com