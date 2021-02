Jakarta Ramah Sepeda, Dishub DKI Bangun Jalur Sepeda Permanen di Sudirman-Thamrin

Jumat, 5 Februari 2021 | 19:43 WIB

Oleh : Yustinus Paat / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta telah menyiapkan pembangunan jalur sepeda permanen di ruas jalan Sudirman-MH Thamrin. Pembangunan ini sebagai implementasi kebijakan transportasi untuk prioritas penanganan kendaraan tidak bermotor dan respons atas meningkatnya jumlah pesepeda di DKI.

Menurut Kepala Dishub, Syafrin Liputo, pembangunan jalur sepeda permanen ini merupakan bagian dari program Jakarta Ramah Bersepeda.

“Pembangunan jalur sepeda permanen ini bertujuan, antara lain menjadikan sepeda sebagai moda pilihan dan alternatif dalam perjalanan first mile and last mile untuk menunjang kebijakan transportasi yang berorientasi transit, memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat pesepeda di wilayah DKI Jakarta, serta mewujudkan Jakarta sebagai kota yang humanis, lestari, dan ramah lingkungan,” ungkap Syafrin di Jakarta, Jumat (5/2/2021).

Syafrin menuturkan, pembangunan jalur sepeda permanen di ruas Jjalan Sudirman-MH Thamrin akan dilakukan dalam periode Februari-Maret 2021, Panjang jalur 11,2 kilometer dan lebar jalur sepeda terproteksi sebesar 2 meter.

“Untuk proteksi jalur sepeda, kami menggunakan pot tanaman (planter box) dengan bentuk seperti rantai yang saling terkait,” imbuh Syafrin.

Jalur tersebut juga dilengkapi dengan beberapa fasilitas bagi pesepeda antara lain wayfinding, pijakan kaki di kaki simpang dalam lintasan jalur sepeda, dan rest area berupa bike rack pada trotoar. Dalam pembangunan jalur sepeda permanen ini, dilakukan pula pembangunan prasasti sebagai bicyle artwork berisi ornamen yang menjadi landmark Jakarta dan Sepeda, terletak di trotoar atau jalur pejalan kaki.

Jalur sepeda permanen ini akan terintegrasi dengan fasilitas layanan angkutan umum massal. Mulai dari 9 halte bus Transjakarta, 6 stasiun MRT Jakarta, 1 stasiun kereta Commuter Line, 1 stasiun Kereta Bandara (Railink), hingga 1 stasiun LRT Jabodebek.

“Kami mohon partisipasi dan dukungan seluruh stakeholder di lingkungan Pemprov DKI Jakarta beserta masyarakat di Jakarta agar turut mengampanyekan program Jakarta Ramah Bersepeda dengan menyukseskan pembangunan jalur sepeda permanen di ruas jalan Sudirman-MH Thamrin,” imbuh Syafrin.

