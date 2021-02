Ini Aturan Lengkap PPKM Mikro di Jakarta

Selasa, 9 Februari 2021 | 18:58 WIB

Oleh : Yustinus Paat / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro. Keputusan ini menjadi dasar hukum pelaksanaan PPKM berbasis mikro di Jakarta sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat untuk daerah Jawa-Bali.

Kali ini Anies sudah menggunakan istilah PPKM Mikro di mana, sebelumnya, pada PPKM pertama dan kedua, Anies masih menggunakan istilah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk DKI Jakarta.

Pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat dalam Kepgub Nomor 107 tidak jauh berbeda dengan pengaturan dalam Kepgub sebelumnya Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan, Jangka Waktu, dan Pembatasan Aktivitas Luar Rumah Pembatasan Sosial Berskala Besar. Kepgub Nomr 51 Tahun 2021 merupakan dasar hukum pelaksanaan pengetatan PSBB Jakarta dari 26 Januari hingga 8 Februari 2021 (PPKM jilid II).

Perbedaan pengaturannya hanya terjadi pada beberapa hal berikut ini, pertama pembatasan aktivitas di tempat kerja atau perkantoran pada PPKM sebelumnya adalah 75 persen work from home (WFH) dan 25 persen work from office (WFO). Sekarang, pembatasan aktivitas di tempat kerja atau perkantoran sedikit lebih longgar dengan ketentuan 50 persen WFH dan 50 persen WFO.

Begitu juga dengan kapasitas dan jam operasional restoran yang lebih longgar dengan PPKM yang diterapkan sekarang, yakni kapasitas bisa mencapai 50 persen di restoran jam operasional hingga Pukul 21.00. Sebelumnya kapasitas di restoran hanya 25 persen dan jam operasional hingga Pukul 20.00 WIB. Begitu juga dengan mal yang diizinkan beroperasi hingga Pukul 21.00.

Aturan PPKM Mikro di Jakarta:

1. Kegiatan di tempat kerja/perkantoran

- Tempat kerja/kantor milik swasta, BUMN/BUMD dan milik pemerintah

- Pembatasan: 50 persen work from home (WFH) dan 50 persen work from office (WHO)

2. Kegiatan pada sektor esensial

- Sektor energi, komunikasi, IT, keuangan, logistik, industri, perhotelan, pelayanan dasar, utilitas publik dan obyek vital nasional

- Tempat untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, seperti pasar rakyat, toko swalayan, minimarket, supermarket, hypermarket dan perkulakan

- Tidak ada pembatasan, tetap beroperasi 100 persen baik operasional maupun kapasitas

3. Kegiatan konstruksi

- Tetap beroperasi 100 persen

4. Kegiatan restoran

- Tempat: warung makan, rumah makan, kafe, restoran, pedagang kaki lima/lapak jalanan pada lokasi binaan dan lokasi sementara

- Pembatasan:

* Makan/minum di tempat sebesar 50 persen

* Dine-in sampai pukul 21.00 WIB

* Layanan makanan melalui pesan antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran

5. Kegiatan di pusat perbelanjaan/mal

- Pembatasan jam operasional sampai pukul 21.00 WIB

6. Kegiatan peribadatan

- Tempat ibadah masing-masing agama

- Pembatasan 50 persen dari kapasitas tempat ibadah

7. Kegiatan pada pelayanan fasilitas kesehatan

- Tetap beroperasi 100 persen

8. Kegiatan pada area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan

- Aktivitas dihentikan

9. Kegiatan belajar mengajar

- dilaksanakan secara daring dari rumah

10. Kegiatan pada moda transportasi

- Kendaraan umum, angkutan massal, taksi, dan kendaraan rental: maksimal penumpang 50 persen

- Ojek (online dan pangkalan): penumpang 100 persen.

