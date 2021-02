Anies Membeberkan Alasan Angka Kematian Covid-19 di Jakarta Rendah

Rabu, 10 Februari 2021 | 21:20 WIB

Oleh : Yustinus Paat / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membeberkan tiga alasan penting mengapa angka kematian di DKI Jakarta rendah dibandingkan angka kematian nasional. Tingkat kematian di Jakarta berada di angka 1,6% dan tingkat kematian nasional di angka 2,8%.

"Satu sebab mengapa tingkat kematian itu bisa rendah karena pertama, testing-nya tinggi sehingga terdeteksi awal," ujar Anies di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (10/2/2021).

WHO mewajibkan setiap wilayah melakukan 1.000 tes per 1 juta penduduk per satu minggu. Karena jumlah penduduk DKI Jakarta sebanyak 11 juta jiwa maka harus melakukan 11.000 tes per minggu. Sementara hingga saat ini, jumlah orang yang dites PCR sepekan terakhir sebanyak 105.852. Artinya, DKI Jakarta sudah melakukan test 10 kali lipat dari standar WHO.

Kedua, kata Anies, tingkat kematian rendah karena adanya tempat isolasi mandiri terkendali yang disediakan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah DKI Jakarta. Tempat isolasi tersebut adalah Wisma Atlet dan hotel-hotel.

"Ada tempat isolasi Wisma Atlet, ada hotel-hotel sehingga mereka tidak memaparkan pada lingkungan," tandas dia.

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan 7 hotel untuk isolasi mandiri bagi pasien tanpa gejala atau gejala ringan dan 14 hotel untuk penginapan tenaga kesehatan yang merawat pasien Covid-19. Dari 7 hotel, 2 di antaranya berbayar atau biaya mandiri, dan 5 yang lain ditanggung oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat.

Total kapasitas kamar dari 7 hotel untuk isolasi mandiri ini sebanyak 1.356 unit dengan perincian, 2 hotel berbayar kapasitasnya tempat tidurnya sebanyak 575 unit, dan 5 hotel yang ditanggung pemerintah, kapasitasnya 781 unit kamar.

Dua hotel berbayar tersebut terletak di Jakarta Barat yakni Hotel Mega Anggrek, dan Hotel Ciputra Jakarta. Sementara 5 hotel yang ditanggung pemerintah adalah Hotel Ibis Senen, Hotel Grand Asia Jakarta, Hotel U Stay Mangga Besar, Hotel Twin Plaza, dan Hotel Ibis Styles Jakarta Mangga Dua.

Pemprov DKI berencana menambah 4 hotel lagi untuk isolasi pasien OTG. Keempat hotel itu ditargetkan memiliki kapasitas hingga 800 kamar.

Pemerintah juga memfasilitasi 14 hotel bagi tenaga kesehatan dengan kapasitas sebanyak 2.584 kamar. Ke-14 hotel tersebut adalah Hotel Pullman Central Park, Hotel Swiss Bell Mangga Besar, Hotel U Stay Tebet, Hotel Ibis Style Jakarta Simatupang, Grand Cempaka Business, D'arcici Al-Hijrah, D'arcici Plumpang, D'arcici Sunter D'One Cempaka Putih, D'One Pulomas Hotel Mercure Jakarta Cikini.

Lebih lanjut, Anies menyebutkan alasan ketiga mengapa tingkat kematian rendah karena fasilitas kesehatan yang memadai di Jakarta. Hingga saat ini, Pemprov DKI Jakarta sudah menyediakan 106 rumah sakit sebagai Rumah Sakit rujukan Covid-19 dengan kapasitas hampir 40% tempat tidur dari 106 RS tersebut telah dikonversikan untuk pelayanan pasien Covid-19.

"Fasilitas rumah sakit kita memadai, ini bukan sekadar tempat tidur, tapi juga tenaga medis tapi juga sistem di dalam pengelolaan rumah sakitnya," pungkas Anies.

Hingga saat ini, jumlah kasus aktif di Jakarta mencapai angka sebanyak 24.173 (orang yang masih dirawat atau isolasi). Sedangkan, jumlah kasus konfirmasi positif Covid-19 secara total di Jakarta sampai hari ini sebanyak 303.715 kasus.

Dari jumlah total kasus tersebut, total orang dinyatakan telah sembuh sebanyak 274.817 dengan tingkat kesembuhan 90,5%, dan total 4.725 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian 1,6%, sedangkan tingkat kematian Indonesia sebesar 2,8%.

Untuk positivity rate atau persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta sebesar 22,2%, sedangkan persentase kasus positif secara total sebesar 10,7%. WHO juga menetapkan standar persentase kasus positif tidak lebih dari 5%.

