Antisipasi Bajaj Masuk Tol, Polisi Intensifkan Sosialisasi dan Patroli

Jakarta, Beritasatu.com - Polisi akan semakin mengintensifkan sosialisasi dan patroli untuk mengantisipasi kendaraan roda tiga seperti bajaj serta sepeda motor masuk ke ruas jalan tol.

"Kita sosialisasi. Terus di off ramp dan on ramp itu kita sudah ada rambu larangan sepeda motor masuk atau roda tiga masuk. Jadi semua off ramp dan on ramp ada rambu larangannya," ujar Kepala Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kompol Akmal, kepada Beritasatu.com, Minggu (14/2/2021).

Dikatakan Akmal, selain sosialisasi petugas PJR juga akan terus melakukan patroli agar bisa mengantisipasi kendaraan yang dilarang, masuk ke dalam jalan tol. Seperti kendaraan Bajaj B 2038 LE yang dikemudikan Waridin (60), yang menerobos dan melawan arus di Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta alias JORR Cilincing dari arah Bintara menuju Tanjung Priok, beberapa waktu lalu.

"Patroli pasti, karena itu (Bajaj yang dikemudikan Waridin) tertangkap teman-teman yang patroli," ungkap Akmal.

Diketahui sebelumnya, rekaman video bajaj berwarna biru menerobos jalan tol viral di media sosial. Dalam video berdurasi 12 detik itu, bajaj yang dikemudikan Waridin tersebut tidak hanya masuk jalan tol, namun juga melawan arus.

Pengemudi bajaj itu masuk jalan tol melalui pintu keluar atau Off Ramp Kalimalang, Rabu (10/2/2021). Kemudian, dihentikan petugas PJR di KM 54.000 B Cilincing-Tanjung Priok. Selanjutnya, pengemudi diberikan sanksi tilang.

