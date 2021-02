Ombudsman Soroti Pendataan Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan di DKI

Jumat, 19 Februari 2021 | 05:53 WIB

Oleh : Yustinus Paat / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya menemukan kelemahan pendataan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tahap I di Ibu Kota. Hal ini diketahui setelah Ombudsman meminta keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti dan jajarannya terkait tata laksana vaksinasi di DKI Jakarta pada Rabu (17/2/2021). Permintaan keterangan ini dilakukan secara daring.

Permintaan keterangan dilakukan sebagai bagian mengkaji tata laksana vaksinasi di Jakarta pada tahap I yang diduga ditemukan kesalahan target tenaga kesehatan (nakes) yang dimanfaatkan pihak tertentu dan tidak masuk dalam kategori tersebut.

"Kami menemukan adanya ketidakmampuan sistem informasi SDM kesehatan (SISDMK) yang bersumber dari kementerian/lembaga terkait atau sumber lainnya yang meliputi nama, nomor induk kependudukan (NIK), dan alamat tempat tinggal sasaran dalam menghadirkan data nyata jumlah tenaga kesehatan (nakes) yang berhak mendapat vaksinasi di Jakarta dan kemungkinan di seluruh Indonesia,” ujar Kepala Perwakilan Ombudsnan RI Jakarta Raya, Teguh P Nugroho dalam keterangannya yang diterima Beritasatu.com, Kamis (18/2/2021).

BACA JUGA Pemprov DKI Dahulukan Pendekatan Persuasif pada Warga yang Menolak Vaksin

Sistem SISDMK ini, kata Teguh, kemudian dipergunakan untuk mengirimkan undangan kepada tenaga kesehatan calon penerima vaksin melalui pesan singkat massal (sms blast), melakukan registrasi ulang, memilih lokasi vaksinasi hingga tiket elektronik sebagai bukti diri penerima vaksin yang sah. Kegagalan sistem ini menyebabkan banyaknya tenaga kesehatan tidak menerima undangan vaksinasi.

Untuk mengantisipasi masalah tersebut, tutur Teguh, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan (Ditjen P2P) mengeluarkan kebijakan pendataan secara manual bagi para tenaga kesehatan sesuai kategori dengan beberapa syarat. Untuk tenaga kesehatan yang sudah memiliki registrasi seperti dokter, verifikasi data dilakukan melalui surat tanda registrasi (STR), sementara untuk tenaga kesehatan lain mempergunakan data dari organisasi profesi. Di luar tenaga kesehatan, yaitu tenaga penunjang kesehatan, datanya didasarkan pada surat keterangan bekerja dari tempat mereka.

“Pendataan manual tersebut tanpa diimbangi panduan kewajiban untuk melakukan pengecekan ulang data yang disampaikan, khususnya oleh pemberi kerja bagi tenaga penunjang kesehatan. Data dari pemberi kerja penunjang kesehatan, sepenuhnya tergantung pada iktikad baik dari si pemberi kerja penunjang kesehatan tersebut. Ini sangat dimungkinkan terjadinya pemalsuan dokumen atau keterangan dari pihak pemberi kerja tenaga penunjang karena belum adanya mekanisme kontrol terhadap proses input data dan verifikasi data secara manual dari Kemkes RI,” jelas Teguh.

Lebih lanjut, Teguh mengatakan dampak pendataan manual terjadi lonjakan jumlah tenaga kesehatan dan penunjang tenaga kesehatan yang menjadi sasaran penerima vaksin dari target 120.040 menjadi 233.320. Menurut dia, penambahan ini berpotensi adanya “penumpang liar” dari kategori tenaga penunjang kesehatan yang sepenuhnya ditentukan pemilik fasilitas kesehatan tanpa adanya cross check data dari pemerintah.

“Karena itu, Ombudsman Jakarta Raya akan melakukan kajian lebih lanjut terkait tata kelola vaksinasi di Jakarta dan sekitarnya termasuk bekerja sama dengan Ombudsman RI untuk melakukan kajian terhadap proses pendataan dan verifikasi data di Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19 yang hingga saat ini belum bisa menghadirkan data penerima vaksin secara riil by name by address yang berpotensi pihak yang seharusnya mendapatkan vaksin tidak terlaksana, malah kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang belum berhak di fase tertentu,” pungkas dia.

Apalagi, kata dia, pelaksanaan vaksinasn tahap 2, Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19 sepertinya belum mampu menghadirkan data sektoral dari warga yang menjadi target vaksin. Pemprov DKI Jakarta, tutur dia, telah menjembatani masalah tersebut dengan melakukan proses pendataan sektoral di lembaga yang menjadi kewenangan mereka. Misalnya, pedagang pasar, maka proses verifikasi datanya dilakukan oleh PD Pasar Jaya dan selanjutnya dimasukan ke dalam Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19.

“Pelaksanan vaksinasi tahap 2 di Jakarta akan ditargetkan pada sektor perkantoran atau tempat kerja, institusi pendidikan (guru PAUD dan SD), tempat transportasi publik seperti angkot, Commuter Line, MRT, Transjakarta serta sentra-sentra ekonomi,” kata Teguh.

Sumber: BeritaSatu.com