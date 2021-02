Surut, Banjir di Tol Jakarta-Cikampek Km 19

Minggu, 21 Februari 2021 | 11:34 WIB

Oleh : Mikael Niman / BW

Jakarta, Beritasatu.com – Jasa Marga menginformasikan, genangan banjir di Tol Jakarta-Cikampek Km 19 arah ke Jakarta telah surut. Kendaraan dapat melintas dengan normal kembali.

“Hingga pagi ini, kami sampaikan situasi Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 19 arah Jakarta kembali normal dan genangan di lokasi tersebut telah surut,” kata Corporate Communication & Community Development Group Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Dwimawan Heru, dalam keterangan resmi Minggu (21/2/2021).

Dia mengatakan, penanganan telah dilakukan Jasa Marga sejak Sabtu (20/2/2021) dengan penempatan petugas pengaturan lalu lintas di lokasi. Kemudian, penutupan sementara rest area Km 19 arah Cikampek, pembuatan tanggul sementara. Selanjutnya, mengoperasikan lima unit pompa termasuk pompa Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), penambahan saluran samping untuk mengalirkan luapan air Kali Jambe Bekasi, pemasangan sandbag, hingga pembersihan sampah banjir di Kali Jambe Bekasi.

“Saat ini, Jasa Marga tengah melakukan penanganan di Jalan Tol Jakarta-Tangerang. Terpantau di Simpang Susun (SS) Bitung, saat ini terdapat genangan dan masih dilakukan penutupan total di off ramp,” imbuhnya.

Kendaraan dialihkan untuk dikeluarkan melalui GT Cikupa. Saat ini tengah dilakukan penanganan dengan pompa kapasitas 500 liter/detik, tetapi permukaan air belum signifikan karena curah hujan di lokasi cukup tinggi dan limpasan air dari luar right of way (ROW) jalan tol masih membebani sistem drainase dari SS Bitung.

Sumber: BeritaSatu.com