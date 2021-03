Hari Ini Vaksinasi Tahap 2 Kota Bogor, Prioritas Pertama Pelayan Publik

Senin, 1 Maret 2021 | 07:51 WIB

Oleh : Vento Saudale / JEM

Bogor, Beritasatu.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melakukan vaksinasi Covid-19 tahap kedua mulai hari ini, Senin, 1 Maret hingga April 2021. Dalam vaksinasi tahap kedua ini, sasaran prioritas adalah petugas pelayanan publik. Sedangkan untuk para lanjut usia atau lansia dilakukan pada tahap berikutnya.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Bogor Sri Nowo Retno mengatakan, khusus untuk lansia masih diprioritaskan di ibu kota provinsi.

Sementara, Kota Bogor belum mendapat alokasi vaksin (untuk lansia). Saat ini pihaknya sedang melakukan pendataan by name by address melalui kader posbindu wilayah disandingkan dengan data Disdukcapil.

"Sasaran lansia di Disdukcapil ada 93.000 orang. Sementara sasaran lansia pendataan riil ada 61.000 orang," sebutnya.

Sementara, untuk jumlah sasaran pelayanan publik pihaknya menargetkan 34.000 orang. Diharapkan seluruh sasaran dapat ikut serta dalam pelaksanaan vaksinasi massal.

Untuk tenaga pelaksana melibatkan tim dari Dinas Kesehatan (Dinkes), rumah sakit (RS), dan puskesmas dengan menargetkan sasaran 1.500 orang per hari, sehingga diharapkan dalam kurun waktu satu bulan bisa rampung.

Pemkot Bogor kata dia, melalui Dinkes Kota Bogor telah menerima 7.730 vial untuk sasaran pelayanan publik yang berisi 69.570 dosis vaksin Covid-19 Bio Farma.

"Untuk satu vial itu berisi 5 ml yang bisa digunakan untuk 9 orang (1 orang 0,5 ml). Jadi, kalau kami hitung dari 7.730 vial jika dikali 9 menjadi 69.570 dosis atau untuk 34.785 orang (2 kali vaksin)," ujarnya.

Sumber: BeritaSatu.com