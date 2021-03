Raih Best BUMD 2021, Transjakarta Sukses Ciptakan Inovasi Layanan Digital Terintegrasi

Minggu, 7 Maret 2021 | 19:14 WIB

Oleh : Yustinus Paat / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) kembali meraih prestasi dengan memenangkan penghargaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Terbaik 2021 yang diselenggarakan oleh majalah Warta Ekonomi secara virtual. Transjakarta berhasil memenangkan penghargaan untuk kategori Indonesia Best BUMD Awards 2021 on Leading Digital Innovation Programs to Integrate Transportation System at DKI Jakarta, Java Island Category Transportation.

“Transjakarta menang sebagai Leading Digital Innovation Programs to Integrate Transportation System at DKI Jakarta, Java Island kategori transportasi. Pencapaian ini tentunya tidak lepas dari dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI beserta jajaran dan semua Insan Tije yang menjadikan Transjakarta sebagai moda transportasi kebanggan warga DKI sampai saat ini,” ujar Direktur Eksekutif Transformasi Digital PT Transjakarta, Gidionton Saritua dalam keterangan yang diterima Beritasatu.com, Minggu (7/3/2021).

Gidionton menuturkan, penghargaan ini merupakan sebuah bentuk apresiasi atas kerja keras semua pihak yang terlibat dalam menyediakan layanan terbaik bagi masyarakat di sektor transportasi. Khususnya, kata dia, peningkatan kapabilitas platform digital yang saat ini dinikmati oleh pelanggan Transjakarta.

“Dengan ini Transjakarta akan terus berupaya dan konsisten dalam menciptakan layanan transportasi yang terintegrasi yang berkelanjutan menuju Intelligent Transport Company. Tidak hanya secara fisik tapi juga sistem digital pembayaran dan konektivitas ke pihak yang bekerja sama dengan Transjakarta melalui penggunakan teknologi seperti API Management,” jelas dia.

Saat ini, kata Gidionton, Transjakarta telah menerapkan platform digital TIJE yang memberikan layanan pembelian tiket digital, lacak bus secara real time, lacak rute, dan juga Wi-Fi berkecepatan tinggi, tanpa bayar dan tanpa batas kuota di semua halte Transjakarta. Inovasi ini masih akan terus berlanjut untuk mencapai layanan Transjakarta yang modern, nyaman dan aman.

Lebih lanjut, Gidionton mengatakan, Transjakarta juga bersama BUMD yang bergerak di bidang transportasi lainnya seperti PT Mass Rapid Transit atau Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta dan PT Light Rail Transit (LRT) Jakarta tengah berkolaborasi dalam payung PT Jaklingko Indonesia. Dengan ini, kata dia, diharapkan semua layanan transportasi ke depannya bisa terintegrasi secara keseluruhan, sehingga memudahkan masyarakat saat berpindah dari satu moda ke moda lain dan Transjakarta dalam posisi siap dari sistem dan teknologi digital yang dibutuhkan di era yang sangat digital saat ini.

“Penghargaan ini tentunya menjadi motivasi bagi kami dan tim untuk terus meningkatkan layanan dan memberikan pelayanan yang lebih maksimal lagi ke depannya dan menciptakan nilai-nilai baru melalui transformasi perusahaan dan transformasi digital” imbuhnya.

Sebagai tambahan, acara penghargaan ini dilakukan menggunakan analisis media monitoring melalui content analysis. Sistem ini melihat berbagai sentimen positif yang muncul di media mainstream dan media sosial yang ada, khususnya pada Agustus – Desember 2020. Adapun indikator penilaian yang digunakan untuk penghargaan ini adalah publikasi, inovasi dan layanan masyarakat.

Di luar itu, Transjakarta tetap menghimbau masyarakat untuk tetap di rumah apabila tidak ada keperluan mendesak. Namun jika harus ke luar rumah karena terpaksa, selalu pastikan untuk menerapkan 3M yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Untuk selalu mendapatkan informasi terbaru tentang Transjakarta bisa mengakses media sosial Transjakarta di Twitter @PT_Transjakarta dan Instagram @pt_transjakarta serta gunakan selalu aplikasi TIJE untuk mendukung mobilitas.

Sumber: BeritaSatu.com