Pemkot Bogor Alokasikan 55.000 Dosis Vaksin Covid-19 untuk Lansia

Selasa, 9 Maret 2021 | 18:29 WIB

Oleh : Vento Saudale / IDS

Bogor, Beritasatu.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengalokasikan sebanyak 55.000 dosis vaksin Covid-19 untuk disuntikkan kepada orang kategori lanjut usia (lansia). Rencananya vaksinasi akan dilakukan di fasilitas kesehatan atau rumah sakit.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Sri Nowo Retno dalam keteranganya menuturkan, Senin (8/3/2021) kemarin Kota Bogor menerima tambahan vaksin sebanyak 5.500 vial atau 55.000 dosis vaksin dengan sasaran 27.500 orang.

"Sudah ada arahan dari Kemkes bahwa vaksinasi lansia tidak hanya di Ibu Kota Provinsi tapi juga di daerah. Untuk itu, kami menerima 55.000 dosis untuk 27.500 orang untuk dua kali suntik. Jadi mungkin kami prioritaskan dulu untuk lansia," papar Retno Selasa (9/3/2021).

Retno menjelaskan, pendaftaran vaksinasi lansia berbasis wilayah melalui RW kemudian kader (Pos Pembinaan Terpadu) Posbindu dan Puskesmas data by name by adress. Sejauh ini data melalui Posbindu Dinkes sebanyak 61.178 lansia.

Sementara berdasarkan ketentuan awal Kemkes, vaksinasi harus dilakukan di fasilitas kesehatan seperti Puskesmas atau rumah sakit. Untuk tahap penyaringan atau screening, lanjut Retno, diubah dari dua tahap menjadi tiga tahap.

"Terkait waktu, saya sedang membuat konsep. Persiapannya nanti untuk faskesnya sendiri berbasis wilayah atau bisa juga dengan vaksinasi massal tentu juga dengan protapnya kita sediakan mini ICU. Untuk lansia ada tambahan screening khusus untuk komorbid," tambahnya.

Sejauh ini, vaksinasi di Kota Bogor untuk tahap satu tenaga medis sebanyak 10.722 orang sudah rampung 100%. Sedangkan tahap dua, dengan sasaran tenaga pelayanan publik sudah dilakukan sebanyak 11.000 orang dari 34.785 sasaran.

Sumber: BeritaSatu.com