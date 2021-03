Polres Bogor Berlakukan Sistem 1 Arah Situasional di Puncak

Kamis, 11 Maret 2021 | 21:39 WIB

Oleh : BW

Bogor, Beritasatu.com - Polres Bogor memberlakukan sistem satu arah secara situasional di jalur Puncak, Bogor, selama libur panjang Isra Mikraj.

"Rekayasa satu arah (one way) belum kita terapkan. Namun, kita melihat kondisi di lapangan, jadi one way sifatnya situasional," ungkap Kasatlantas Polres Bogor, Iptu Diky Pranata, Kamis (11/3/2021)

Menurutnya, sistem satu arah akan diterapkan ketika jalur penghubung antara Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Cianjur itu terpantau padat.

Hal itu berbeda dengan setiap akhir pekan biasanya yang pemberlakuannya teragenda, yakni pagi hari mengarah ke atas dan sore mengarah ke bawah.

Hingga siang hari tadi, Jalur Puncak terpantau ramai lancar. Adapun antrean kendaraan terjadi di sekitar Megamendung, khususnya bagi yang mengarah ke atas.

Dominan

Kendaraan di wilayah selatan Kabupaten Bogor itu didominasi oleh wisatawan asal Jakarta. Namun, 280 kendaraan di antaranya sudah diminta putar balik oleh Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor karena tak bisa menunjukkan surat keterangan negatif hasil tes usap antigen.

"Yang terjaring ada 280 kendaraan dan sebagian besar plat B di hari pertama libur kali ini," ungkap Sekretaris Satpol PP Kabupaten Bogor, Iman Wahyu Budiana seusai operasi di Simpang Gadog, Ciawi, Bogor.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro pada 9-22 Maret 2021. Aturan tersebut ia tuangkan dalam Keputusan Bupati (Kepbup) Bogor bernomor 443/202/Kpts/Per-UU/2021 tentang PPKM berskala mikro.

Sumber: ANTARA