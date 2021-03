Mulai Besok, Lansia Kota Bogor Divaksinasi Covid-19

Selasa, 16 Maret 2021 | 19:46 WIB

Oleh : Vento Saudale / IDS

Bogor, Beritasatu.com – Selama dua pekan ke depan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mulai melakukan vaksinasi dengan sasaran lanjut usia (lansia) atau orang dengan usia di atas 60 tahun.

Wakil Walikota Bogor, Dedie A Rachim mengatakan, untuk vaksinasi lansia pelaksanaannya bersamaan dengan ASN namun lokasinya berbeda.

“Untuk vaksinasi lansia besok drive thru. Dengan metode baru ini akan kita laksanakan mulai besok tanggal 17 sampai dengan tanggal 24 Maret dan dilanjutkan dengan layanan fasilitas kesehatan hingga 31 Maret,” kata Dedie saat ditemui wartawan, Selasa (16/3/21).

Layanan vaksin Covid-19 secara drive thru digelar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bekerja sama dengan Pemkot Bogor, Gojek dan Halodoc. Pelaksanaan vaksinasi drive thru dipusatkan di GOR Pajajaran, Jalan Pemuda, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor.

Sebagai langkah awal yang dilakukan Pemkot Bogor, proses vaksinasi secara drive thru ini nantinya akan dievaluasi lebih lanjut.

“Kalau memang efektif, pelaksanaan drive thru di Kota Bogor akan menjadi salah satu pilihan, mengingat jumlah lansia di Kota Bogor yang cukup banyak,” ujarnya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengalokasikan sebanyak 55.000 vaksin untuk disuntikan kepada orang lansia. Rencananya vaksinasi akan dilakukan di fasilitas kesehatan atau rumah sakit.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Sri Nowo Retno dalam keteranganya menuturkan, Senin kemarin Kota Bogor menerima tambahan vaksin sebanyak 5.500 vial atau 55.000 vaksin dengan sasaran 27.500 orang.

Retno menjelaskan, pendaftaran vaksinasi lansia berbasis wilayah melalui RW kemudian kader (Pos Pembinaan Terpadu) Posbindu dan Puskesmas data by name by address. Sejauh ini data melalui Posbindu Dinkes sebanyak 61.178 lansia.

Sementara berdasarkan, ketentuan awal Kemkes vaksinasi harus dilakukan di fasilitas kesehatan seperti Puskesmas atau rumah sakit. Untuk tahap penyaringan atau screening, lanjut Retno, dari dua tahap menjadi tiga tahap.

Sumber: BeritaSatu.com