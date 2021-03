Anies: Semua Rumah Ibadah Dapat Bantuan dari Pemprov DKI hingga Rp 2 Juta Tiap Bulan

Rabu, 17 Maret 2021 | 12:40 WIB

Oleh : Yustinus Paat / BW

Jakarta, Beritasatu.com – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, semua tempat ibadah di Jakarta mendapatkan bantuan dana operasional dari Pemprov DKI Jakarta. Besarannya, Rp 1 juta hingga Rp 2 juta per bulan. Tempat ibadah dari semua agama.

“Jadi tadi disampaikan bahwa di DKI Jakarta ini alhamdulillah kita membantu semua rumah ibadah, semua agama dalam program yang namanya BOTI atau bantuan operasional tempat ibadah,” ujar Anies seusai ikut pelantikan pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) wilayah DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (13/3/2021).

Pelantikan pengurus DMI wilayah DKI Jakarta ini dilakukan oleh Ketua DMI Jusuf Kalla.

Bervariasi

Besaran biaya operasional tersebut, kata Anies, bervariasi. Jika tempat ibadah yang besar seperti masjid untuk mendapat dana opersional per bulan sebesar Rp 2 juta per bulan. Sementara untuk tempat ibadah yang kecil seperti musala sebesar Rp 1 juta per bulan.

“Ini untuk semua agama dan dilakukan di semua tempat. Begitu juga dengan para pekerja agama mereka mendapatkan bantuan Rp 500.000,” tandas dia.

Lebih lanjut Anies mengatakan, Pemprov DKI memberikan bantuan yang nilainya hampir sama untuk memberikan perasaan keseteraan kepada semua agama di Jakarta.

“Jadi harapannya menjadi salah satu pendukung bagi kegiatan keagamaan dan kita ingin semua merasakan perasaan kesetaraan di dalam kegiatan keagamaan di Jakarta,” pungkas Anies.

Sumber: BeritaSatu.com