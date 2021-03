Percepat Penanganan Covid-19, Pemkab Tangerang Siapkan 10.000 Dosis Vaksin/Hari

Kamis, 18 Maret 2021 | 06:49 WIB

Oleh : Chairul Fikri / RSAT

Tangerang, Beritasatu.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang hingga saat ini terus berupaya menekan angka penyebaran virus Covid-19 di wilayahnya dengan melakukan vaksinasi kepada para petugas dan pekerja pelayanan publik di tahap kedua vaksinasi Covid-19.

Dalam rangka mempercepat penangan masalah pandemi ini, Pemkab Tangerang kini berupaya menyiapkan 10.000 dosis vaksin setiap hari yang akan diberikan kepada masyarakat. Hal tu diungkapkan Bupati Tangerang, A Zaki Iskandar saat membuka secara resmi Vaksinasi Lanjut Usia (Lansia) di Unika Atma Jaya Kampus 3 BSD Jalan Raya Cisauk Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (17/3/2021).

"Kami selalu mengecek pelaksanaan vaksinasi terus-menerus untuk memastikan percepatan vaksinasi menuju pemulihan ekonomi yang cepat di Kabupaten Tangerang. Kita berupaya sesegera mungkin mempercepat vaksinasi untuk Lansia produktif dengan penyiapan ketersediaan vaksin karena lansia yang lebih rentan terkena virus," ungkap Zaki.

Ditambahkan Zaki, Pemkab Tangerang melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang mulai melakukan suntik vaksinasi Covid-19 kepada kalangan lanjut usia (lansia), bertempat di Kampus III Atma Jaya Kabupaten Tangerang.

"Di Kabupaten Tangerang sampai hari ini kita pun juga sudah bisa melakukan 5.000 vaksinasi per hari, dan harapan saya nantinya Pemerintah Kabupaten Tangerang bisa melakukan vaksinasi hingga 10.000 orang per hari. Dan untuk target vaksinasi 10.000 orang per hari, kita berencana akan menggerakan seluruh jaringan kesehatan yang dimiliki Kabupaten Tangerang seperti Puskesmas, RSUD dan RS Swasta di wilayah Kabupaten Tangerang," lanjutnya.

Kepala Dinas Kesehatan dr Desiriana Dinardianti menyebutkan vaksinasi lansia di Unika Atma Jaya ini akan di laksanakan selama 5 hari dengan total sasaran sebanyak 3.000 dosis, terdiri dari 2.000 lansia dan 1.000 civitas akademika masyarakat akademik yang terdiri dari dosen dan mahasiswa.

"Kita terus berupaya memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat khususnya bagi para lansia untuk segera mendaftarkan diri untuk divaksin di tahap kedua ini, karena mereka pastinya menjadi kelompok yang paling rentan terpapar virus Covid-19, terlebih rata-rata mereka telah memiliki komorbid penyakit lainnya yang berpotensi besar membuat kondisinya cepat memburuk bila terpapar covid-19," tandasnya.

Sumber: BeritaSatu.com