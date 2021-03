Pemprov DKI Anggarkan Rp 140,5 M untuk Bantuan Operasional Tempat Ibadah Tahun 2021

Sabtu, 20 Maret 2021 | 20:26 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemprov DKI Jakarta terus mengoptimalkan dana hibah Bantuan Operasional Tempat Ibadah (BOTI) yang dimulai pada 2019. Program tersebut bertujuan meningkatkan manfaat tempat ibadah berbagai agama. Dalam memberikan dana hibah ini, Pemprov DKI berkomitmen menyelenggarakannya secara adil dan bermanfaat untuk masyarakat.

Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta, Muhammad Zen, mengatakan pada tahun 2021, pihaknya telah menetapkan anggaran sebesar Rp 140,520 miliar untuk BOTI dari semua agama.

“Pada 2021, dana hibah BOTI ditetapkan sebesar Rp 140,520 miliar untuk 3.200 masjid, 2.000 musala, 1.379 gereja, 263 wihara serta 19 pura, kuil, dan mandil,” ujar Zen dalam keterangannya, Sabtu (20/3/2021).

Jumlah merupakan jumlah tertinggi dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Pada Tahun 2019, kata Zen, anggaran hibah BOTI mencapai Rp 87.552.000.000 (Rp 87,552 miliar), diberikan kepada 3.148 masjid dan 1.000 musala. Untuk lembaga keagamaan selain DMI pada 2019, tutur dia, masih dalam proses memenuhi persyaratan.

“Pada tahun 2020, karena adanya pandemi Covid-19 besaran dana hibah mengalami rasionalisasi. Usulan BOTI Tahun 2020 yang semula Rp 134,808 miliar menjadi Rp 67,404 miliar. BOTI tahun 2020 diberikan kepada 3.200 masjid, 2.000 musala, 1.379 gereja, 19 wihara, serta 19 pura, kuil, dan mandil,” jelas Zen.

Besaran dana hibah BOTI untuk tempat ibadah besar seperti masjid, gereja, pura, dan wihara sejumlah Rp 2 juta per bulan. Sementara, untuk tempat ibadah sedang seperti musala sebesar Rp 1 juta per bulan. Selain itu, ada dana insentif untuk pengurus/penjaga tempat-tempat ibadah, seperti marbot, imam masjid/musala, pengurus gereja, wihara, dan pura sebesar Rp 500.000 per bulan. Dana hibah BOTI dan insentif ini diberikan selama 12 bulan.

Pada tahun 2020, jumlah tersebut dipangkas karena pandemi Covid-19 di mana tempat ibadah seperti masjid, gereja, wihara, pura, kuil, dan mandil mendapatkan Rp 1 juta per bulan. Sementara musala dari Rp 1 juta menjadi Rp 500.000 per bulan.

