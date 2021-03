Pemprov DKI Telah Suntikkan 1,3 Juta Vaksin Covid-19 kepada Warga

Jumat, 26 Maret 2021 | 21:04 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan hingga saat ini, pihaknya telah menyuntik kurang lebih 1,3 juta vaksin Covid-19 kepada warga. Jumlah tersebut merupakan gabungan antara dosis tahap 1 dan dosis tahap 2.

“Terkait vaksin Covid-19 sudah kita sampaikan total sudah sampai 1,3 juta di DKI Jakarta, dari target vaksinasi tahap 1 dan 2 sebanyak 3 juta vaksin Covid-19,” ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (26/3/2021).

Riza mengatakan, hingga saat ini juga pihaknya telah menerima 1,6 juta vaksin Covid-19 dari pemerintah pusat. Jumlah tersebut, kata dia, akan terus bertambang hingga target 3 juta vaksin bisa tercapai dan selesai pada waktunya yakni Juni 2021 mendatang.

“Mudah-mudahan akan bertambah terus dan kami sudah melibatkan tidak hanya Pemprov tetapi juga rumah sakit swasta bahkan Kadin, semua organisasi silakan kita bersinergi, ada yang namanya program vaksinasi gotong royong, program vaksin mandiri, dan juga dinkes bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka percepatan,” jelas Riza.

Selain itu, Riza menuturkan Pemprov DKI Jakarta terus meningkatkan kemampuan vaksinasi mulai dari 20.000 per hari, 30.000 per hari, 40.000 per hari sampai saat ini 50.000 per hari. Bahkan, ke depannya akan diupayakan agar vaksinasinya mencapai 70.000 per hari.

“Kemampuan melakukan vaksinasi terus kita tingkatkan dan semua kita minta berkontribusi untuk memastikan bahwa vaksin ini tidak hanya terlaksana dengan baik tetapi juga dilaksanakan dengan cepat,” pungkas Riza.

Sebagaimana diketahui, jumlah sasaran vaksinasi tahap 1 dan 2 (tenaga kesehatan, lansia, dan pelayan publik) di Jakarta sebanyak 3.000.689 orang. Total vaksinasi dosis 1 saat ini sebanyak 997.730 orang (33,3%) dan total vaksinasi dosis 2 kini mencapai 294.083 orang (9,8%).

Rinciannya, yaitu untuk tenaga kesehatan, vaksinasi dosis 1 telah dilakukan kepada 122.616 orang (109,2%) dan vaksinasi dosis 2 mencakup 101.248 orang (90,2%), dengan target vaksinasi sebanyak 112.301 orang. Sedangkan, pada kelompok lansia, vaksinasi dosis 1 telah dilakukan kepada 373.557 orang (41%) dan vaksinasi dosis 2 mencakup 15.380 orang (1,7%), dengan target vaksinasi sebanyak 911.631 orang.

Pada kelompok pelayan publik, vaksinasi dosis 1 telah dilakukan kepada 501.557 orang (25,4%) dan vaksinasi dosis 2 mencakup 177.455 orang (9%), dengan target vaksinasi sebanyak 1.976.757 orang.

