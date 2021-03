Mulai Sibuk Melatih, Naila Novaranti Mundur dari Aksi Peduli Sampah

Jumat, 26 Maret 2021 | 23:53 WIB

Oleh : Chairul Fikri / JAS

Tangerang, Beritasatu.com - Molornya rencana aksi peduli masalah sampah yang direncanakan perusahaan RIO atau Restoring Integrity To The Ocean, Inc (PT Indonesia Oceans Integrity), Naila Novaranti, memutuskan mundur dari kegiatan tersebut. Apalagi kini, Naila mulai disibukkan dengan kegiatan lain yakni melatih penerjun payung muda.

RIO, yang merupakan perusahaan peduli sampah dari Amerika semula menggandeng Naila dalam aksi sosial tersebut. Namun Naila menegaskan keputusan mundurnya dari acara sosial tersebut bukan lantaran kecewa karena rencana kegiatan tersebut terus-menerus diundur. Namun lebih lantaran dirinya kini makin sibuk melatih para penerjun payung muda untuk berbagai kompetisi dan pelatihan di Eropa dan Amerika.

"Keputusan ini saya ambil setelah saya berpikir matang beberapa waktu lalu dan masuknya kembali jadwal saya yang mulai padat untuk beberapa bulan depan harus melatih kembali terjun payung ke Eropa dan Amerika Serikat. Selain itu saya juga mulai merasa sulit berkomunikasi dengan pihak RIO terkait kapan acara aksi sosial itu dilakukan," ungkap Naila dalam keterangan persnya, Jumat (26/3/2021).

Peraih Women of The Year 2019 dan penghargaan Muri untuk penerjunan payung di benua atlantik, menegaskan bahwa pengunduran diri bukan karena ada tekanan dari pihak manapun.

"Semoga dengan keputusan ini, aksi tim relawan peduli sampah yang berencana untuk pembersihan sampah besar di Muara Kali Cisadane Tanjung Burung Kabupaten Tangerang tetap berjalan lancar dan sukses. Dan sekarang saya konsen dengan pekerjaan saya sebagai pelatih dan penerjun payung lagi dengan baik, karena sudah mulai aktif sejak pandemi Covid-19 " papar Naila.

Naila sendiri menyatakan akan terus melakukan aksi sosial di masa depan dengan menggandeng beberapa perusahaan baik dalam dan luar negeri untuk bisa terus menggelorakan semangat patriotisme dalam dirinya.

"Saya masih membuka diri untuk aksi sosial lain. Asalkan pas waktunya dengan aktivitas saya melatih terjun payung," tandasnya.

