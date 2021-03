Revitalisasi Kampung Kwitang Usai Kebakaran, Gubernur DKI Apresiasi Berbagai Pihak

Rabu, 31 Maret 2021 | 12:28 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menghadiri peletakan batu pertama (groundbreaking) revitalisasi Kampung Kwitang, Jakarta Pusat, Rabu (31/3/2021) pagi. Kawasan perumahan warga tersebut direvitalisasi setelah mengalami kebakaran di Jl. Kembang V, Kwitang, pada Sabtu (13/3/2021) lalu. Langkah itu diambil agar warga yang terdampak bisa mendapatkan hunian baru.

Gubernur Anies mengatakan kegiatan tersebut hanya sebatas seremonial, namun kerja besar yang dilakukan mulai dari perencanaan sudah dimulai pascakebakaran terjadi. Menurutnya para korban yang terdampak akan segera mendapatkan bantuan secara bertahap terkait 27 unit hunian baru yang akan direvitalisasi.

"Ketika tempat ini mengalami musibah kebakaran, pada saat itu kita menyaksikan keluarga-keluarga yang kehilangan tempat tinggal, harta benda, tetapi kita semua tahu yang hilang adalah barang, yang Insya Allah nantinya bisa mendapatkan ganti yang lebih baik. Hal ini bisa dilihat dengan rancangan rumah yang lebih baik, kawasan dengan fasilitas yang lebih lengkap, dan bisa menjadi pemukiman yang jauh lebih nyaman dan sehat sebelum terjadinya musibah tersebut," ujar Gubernur Anies.

Menurut Gubernur Anies, musibah kebakaran yang menimpa warga dapat dijadikan refleksi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik, karena selalu ada hikmah di balik musibah. Respon cepat kolaborasi pemerintah bersama berbagai pihak menghasilkan perencanaan revitalisasi di kawasan perumahan warga tersebut.

"Baik dari Baznas Bazis, Pemprov DKI (khususnya Kota Adm. Jakpus) juga pihak swasta (Intiland). Ini merupakan kolaborasi yang harus kita kembangkan di berbagai tempat lainnya. Bahwa kita mengalami kesulitan seperti sekarang, maka masing-masing kita harus turun tangan," jelas Gubernur Anies.

Wujud kolaborasi ini melibatkan pihak yang peduli terhadap kondisi masyarakat akibat musibah kebakaran, dengan direalisasikan seperti menyumbang sumber daya yang dimiliki satu sama lainnya. Hal ini karena bahwa bukan hanya rumahnya saja yang dibangun, tapi rancangannya juga disiapkan dengan matang.

Gubernur Anies turut menyampaikan apresiasi terhadap semua pihak yang berperan mulai dari perencanaan, hingga pelaksanaan di lapangan. Gubernur Anies berharap agar pengerjaan revitalisasi Kampung Kwitang tersebut dapat selesai sesuai target.

"Insyaallah tempat ini bisa menjadi lokasi percontohan sebuah kawasan (kampung) yang hidup beraktivitas dengan mendasarkan pada nilai-nilai yang diyakini, dijaga dengan baik di wilayah ini. Perlu diingat proses pembangunan harus tetap berpatokan kepada on schedule, on budgeting, serta on quality dan ditargetkan selesai sebelum Idul Firti. Kepada yang bekerja saya sampaikan terima kasih, semoga proses pengerjaan segera tuntas, Insyaallah semuanya bisa merasakan kebaruan (hunian baru) saat merayakan Idulfitri di sini," pungkas Gubernur Anies.

Perlu diketahui, kegiatan peletakan batu pertama untuk revitalisasi Kampung Kwitang juga dihadiri oleh Wali Kota Jakarta Pusat, Dhany Sukma; Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, Irwandi beserta jajarannya; Ketua Baznas Bazis DKI, Ahmad Luthfi Fathullah; Habib Lutfi; Habib Ali Bin Abdurrahman Al-Habsyi; Pimpinan PT. Intiland Development, Theresia; Perwakilan Pimpinan Aetra, serta tokoh masyarakat lainnya.

Sumber: BeritaSatu.com