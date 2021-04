Harga Sembako Stabil, Kunjungan ke Pasar di Bogor Menurun

Kamis, 1 April 2021 | 16:43 WIB

Oleh : Vento Saudale / BW

Bogor, Beritasatu.com – Sejumlah harga sembako di beberapa pasar di Kota Bogor terpantau masih stabil menjelang Ramadan. Namun, kunjungan konsumen di pasar belum mengalami kenaikan. Pedagang pun mengeluh lantaran pasar sepi.

Berdasarkan data perkembangan harga kebutuhan pokok masyarakat yang dirilis Disperdagin Bogor, Rabu (31/3/2021) menunjukkan, harga telur ayam broiler Rp 23.000 per kilogram.

Harga ayam potong broiler Rp 38.000 per kilogram, sementara harga cabai merah keriting Rp 50.000 per kilogram, dan cabe rawit merah di harga Rp 90.000 per kilogram.

"Harga ini kami pantau di dua pasar besar Kota Bogor yakni Pasar Bogor dan Pasar Kebon Kembang," ujar Kepala Bidang Sarana dan Komoditi Perdagangan Disperdagin Kota Bogor, Muhamad Sholeh, Kamis (1/4/2021).

BACA JUGA Pekerja Hotel dan Restoran di Kota Bogor Divaksin, Kunjungan Tamu Meningkat

Sholeh mengatakan, menjelang Ramadan ini harga-harga kebutuhan pokok masyarakat di pasar Kota Bogor terhitung masih stabil atau belum ada kenaikan yang signifikan.

Komoditi

Biasanya, lanjut Sholeh, sedikit kenaikan di beberapa komoditi seperti telur, ayam, dan daging sapi yang permintaannya banyak terjadi di H-2 dan H-1 Ramadan.

"Namun, sejak pandemi Covid-19 daya beli masyarakat masih menurun karena ekonomi masih lesu. Jumlah kunjungan masyarakat ke pasar rakyat saja belum normal, rata-rata pengunjung atau pembeli turun 30 persen, di swalayan atau ritel juga turun 30 persen," terangnya.

Ia menuturkan, terkait harga cabai yang masih belum turun, hal itu karena cabai diambil dari pemasok di Jawa Timur sedang gagal panen dan menyebabkan hasil panen tidak maksimal atau hanya 40 persen saja.

"Kota Bogor kan bukan kota produsen atau penghasil, jadi kita bergantung dari kota pemasok dan kenaikan harga cabai karena faktor cuaca jadi masih belum turun, tetapi nanti saat panen raya harganya akan turun," imbuhnya.

Mengeluh

Salah satu pedagang ayam potong di Pasar Bogor Ahmad mengeluh lantaran kunjungan konsumen ke pasar masih relatif sepi. Tidak sedikit pedagang harus mengurangi pasokan lantaran minat pembeli berkurang.

“Dibanding jelang Ramadan kemarin berbeda. Biasanya minggu ini sudah ramai, tetapi ini masih sepi. Biasanya dari jatah 75 ekor ayam bisa habis satu hari, saat ini bisa 2 hari. Makanya saya kurangi stok dari 75 jadi 65 ekor,” katanya.

Ia pun berharap agar satu pekan ke depan, animo masyarakat ke pasar mulai bergairah dan normal kembali. “Mudah-mudahan minggu besok, seminggu jelang Ramadan pasar ramai,” tambahnya.

Sumber: BeritaSatu.com