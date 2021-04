Pascaserangan ke Mabes Polri, Pengamat Terorisme Ingatkan Kemungkinan Aksi Lanjutan

Jumat, 2 April 2021 | 12:15 WIB

Oleh : Farouk Arnaz / BW

Jakarta, Beritasatu.com - Pengamat terorisme Noor Huda Ismail mengatakan, pascaserangan ke Mabes Polri, ada potensi serangan lanjutan. Semua pihak diharapkan waspada.

Alumnus Ponpes Ngruki, Solo, ini mengingatkan potensi munculnya pelaku teror lanjutan setelah aksi Zakiah Aini yang menyerang Mabes Polri seorang diri.

“The party isn't yet over. It's just the beginning. Harus diwaspadai bersama. Apalagi ini mau masuk bulan Ramadan,” kata Huda saat dihubungi Beritasatu.com, Jumat (2/4/2021).

Ramadan disebut bulan jihad karena banyak peristiwa jihad dan kemenangan yang diraih kaum Muslimin pada bulan Ramadan pada masa lalu. Salah satunya adalah perang badar.

Tanpa Perlawanan

Lalu juga fathu Makkah atau kemenangan Makkah saat 10.000 pasukan Islam yang dipimpin oleh Rasulullah masuk Makkah dengan tenang, menang tanpa perlawanan. Tanpa pertumpahan darah.

“(Bagi simpatisan ISIS) saat ini sudah tidak ada wilayah geografis, makanya mereka beralih ke digital caliphate,” tambahnya. Dengan begini para simpatisan itu bisa “berjuang” di mana saja.

Diberitakan, Aini sejauh ini disebut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai lonewolf yang terpapar ISIS. Ia melakukan aksinya atas inisitif sendiri

Belum ada kaitan antara perempuan 25 tahun tersebut dengan kelompok teroris. Ia bukan bagian dari Jamaah Anshorut Daulah (JAD).

Densus 88 tetap mendalami adanya kelompok atau jaringan di balik aksi ZA. Ia mendapat paparan radikalisme dari internet.

Dikatakan, deteksi dini terhadap seseorang yang berkomitmen untuk menjadi pelaku teror lonewolf sulit dilakukan.

“Ini yang supersusah (sebab mereka tidak berkomunikasi dalam satu jaringan),” katanya.

Sumber: BeritaSatu.com