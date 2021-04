Kasus Praktik Filler Payudara Ilegal, Pelaku hanya Kursus Sehari

Selasa, 6 April 2021 | 20:32 WIB

Oleh : Bayu Marhaenjati / BW

Jakarta, Beritasatu.com - Polres Metro Jakarta Barat mengungkap kasus praktik filler payudara ilegal dan menangkap tersangka SR, di wilayah Pondok Pucung, Pondok Aren, Tangerang Selatan.

Hasil pemeriksaan, tersangka yang merupakan sarjana pertanian itu nekat menjalankan praktik ilegal dengan bermodalkan sertifikat yang didapat dalam kursus sehari.

Kapolres Metro Jakarta Barat Komisaris Besar Polisi Ady Wibowo, mengatakan awalnya tersangka SR berkenalan dengan seseorang yang masih dalam pencarian berinisial L, kemudian mengikuti kursus singkat penyuntikan filler, medio Oktober 2020 lalu.

"Tersangka SR dengan L melakukan kegiatan privat pelatihan filler payudara, dilakukan sehari latihannya, dan tersangka SR diberikan sertifikat oleh L," ujar Ady, Selasa (6/4/2021).

Modal

Dikatakan Ady, sertifikat itu menjadi modal tersangka SR untuk menjalankan praktik ilegal dengan memasang promosi jasa penyuntikan filler payudara di media sosial Instagram.

BACA JUGA Dugaan Malapraktik Suntik Filler Payudara, Pelaku Ditangkap

Dia menawarkan cairan filler untuk memperbesar payudara dan bokong dengan harga bervariasi semisal, 500 cc dibanderol Rp 5 juta, sedangkan 250 cc seharga Rp 2 juta.

"Tersangka tidak punya latar belakang kedokteran, yang bersangkutan hanya sarjana pertanian. Jadi tidak ada kaitan dengan medis atau kedokteran," ungkapnya.

Ady menyampaikan, tersangka SR membeli cairan filler itu dari seseorang berinisial ML melalui online. Dia beli seharga Rp 3,5 juta per liter atau 1.000 cc. Selain menjalankan praktik penyuntikan, SR juga menjual kembali cairan filler itu secara online dengan harga Rp 4,5 juta per liter, sehingga dia mendapatkan keuntungan Rp 1 juta per liter.

"Kami kembangkan penyelidikan ke wilayah Batam, di sana kami amankan tersangka ML. Kami amankan 298 botol atau 298 liter," katanya.

Untuk Industri

Menurut Ady, setelah melakukan pengecekan, caitan filler itu ternyata merupakan cairan silikon untuk industri. "Ada beberapa jenis silikon, tetapi yang dipakai SR silikon industri yang tidak diperbolehkan untuk kesehatan dan kecantikan," ucapnya.

BACA JUGA BPOM Bongkar Peredaran Kosmetik dan Pangan Ilegal di Sunter

Para tersangka dijerat Pasal 77 Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan atau Pasal 62 ayat 1 juncto Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan atau Pasal 378 KUHP, dengan ancaman pidana 5 tahun bui.

Diberitakan, dua orang perempuan berinisial D dan T membuat laporan polisi karena diduga menjadi korban malapraktik penyuntikan filler payudara, ke Mapolres Metro Jakarta Barat, Rabu (31/3/2021).

Akibatnya, korban mengalami infeksi pada bagian yang disuntik, sehingga harus menjalani operasi untuk mengeluarkan cairan filler itu.

Sumber: BeritaSatu.com