Tempat Hiburan Di Tangsel Diharuskan Tutup Selama Ramadan

Tangerang, Beritasatu.com - Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah menetapkan aturan khusus bagi pengusaha industri kuliner dan juga tempat hiburan selama Ramadan 1442 H.

Tempat hiburan diperintahkan untuk tutup selama Ramadan, dengan mempertimbangkan juga situasi wabah Covid-19 yang masih mengancam.

Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany bersama Majelis Ulama Indonesia yang disebarluaskan humas Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Senin (12/4/2021).

"Selama bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah tutup secara total mulai dari satu hari sebelum Ramadhan sampai tiga hari setelah Hari Raya Idulfitri. Larangan beroperasi tersebut juga berlaku untuk gerai spa, griya pijat, kolam renang, dan wisata olahraga air," tulis Airin dalam surat edaran tersebut.

Selain mengatur pelarangan tempat hiburan, SE dimaksud juga mengatur beberapa aturan terkait pembukaan restoran dan usaha kuliner yang berada di wilayah Tangsel.

"Makan di tempat (dine in) dapat dimulai pukul 12.00 WIB dan wajib membatasi layanan operasional sampai pukul 22.00 WIB, Sementara itu, layanan pesan antar (delivery), bawa pulang (take away), drive-thru, dan layanan daring diperbolehkan beroperasi dari pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB. dan pengaturan layanan operasional sebagaimana yang dimaksud berlaku selama bulan Ramadan 1442 Hijriah/2021 Masehi," tegasnya.

Ditambahkan Airin, kegiatan live music di tempat usaha kuliner selama Ramadan hanya diperbolehkan untuk musik religi dalam rangka syiar agama.

"Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan membatasi jumlah pengunjung maksimal 50 persen dari kapasitas. Di mana peraturan ini juga dilaksanakan di bulan Ramadan yang masih dalam masa pandemi Covid-19," tandasnya.

