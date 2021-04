Sukses Pengaruhi Sekjen PBB dalam 2 Menit, Anies Baswedan Dapat Pujian

Sabtu, 17 April 2021 | 23:01 WIB

Oleh : Yustinus Paat / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapat pujian terkait usulannya tentang pencegahan dampak perubahan iklim yang langsung disetujui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB), Antonio Guterres.

Pujian disampaikan David Miller, mantan wali kota Toronto dan mantan Ketua Jejaring C40. “Gubernur Baswedan, Anda telah berhasil memengaruhi PBB hanya dalam waktu dua menit, bayangkan apabila Anda mendapatkan waktu empat menit,” tandas David Miller.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres setuju dengan usulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait upaya bersama kota-kota di dunia untuk mencegah dampak perubahan iklim di dunia.

Hal ini disampaikan Antonio usai mendengar Gubernur Anies memberikan dua usul konkret yang bisa dikerjakan PBB dalam forum virtual bertajuk "Dialogue Between C40 Mayors and UN Secretary General-Advancing Carbon Neutrality and Resilent Recovery for Cities and Nations", yang digelar pada Jumat (16/4/2021) malam.

Menurut Antonio, dua hal yang diusulkan Anies sangat mungkin dikerjakan oleh PBB, sehingga dukungan ini bukan sekadar wacana, melainkan dapat diterjemahkan ke dalam program-program dari tingkat pusat hingga lokal.

“Apabila saya boleh menanggapi, saya hanya ingin menyampaikan bahwa kami sepenuhnya siap untuk melakukan yang terbaik dengan organisasi dan tim perwakilan PBB pada berbagai negara untuk sepenuhnya melalui advokasi global dengan para pemerintah untuk melakukan persis seperti yang Anda (Anies) usulkan kepada kami,” ujar Antonio Guterres.

Dalam forum virtual tersebut, Anies sebelumnya mengatakan PBB memiliki peran yang besar dan strategis untuk membantu dan mendukung program pengurangan emisi korbon dan mengatasi dampak dari perubahan iklim sehingga, dapat tercipta lingkungan hidup yang lebih baik dan berketahanan. Karena itu, Anies mengusulkan dua langkah konkret yang bisa dilakukan PBB.

“Izinkan saya untuk mengutarakan beberapa bantuan yang dibutuhkan oleh kota-kota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB memiliki peran yang besar untuk membantu kota-kota di dunia. Pertama-tama, PBB dapat mendorong negara-negara untuk mengakui pencapaian aksi iklim yang dilakukan pada tingkat kota dan itu perlu dihitung sebagai bagian dari National Determined Contribution (NDC) dari aksi iklim,” ungkap Anies.

Selain itu, kata Anies, PBB bisa mendorong terjadinya integrasi vertikal dan horizontal pada tingkat aksi serta kebijakan di kota-kota di dunia.

“Kedua, dalam kapasitas PBB, PBB mampu meminjamkan tangannya untuk mendorong terjadinya integrasi vertikal dan horizontal pada tingkat aksi serta kebijakan. Terakhir, dalam rangka menuju COP 26, PBB dapat pula mendukung negara-negara untuk mengembangkan arsitektur dan struktur pendanaan yang komprehensif untuk menerjemahkan manfaat-manfaat yang diperoleh pemerintah nasional pada forum global untuk dieksekusi pada level lokal,” jelas Anies.

Sumber: BeritaSatu.com