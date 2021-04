DKI Warnai Kios UMKM Binaan Jakpreneur di Kawasan Thamrin dan Terowongan Kendal

Rabu, 21 April 2021 | 22:32 WIB

Oleh : Yustinus Paat / BW

Jakarta, Beritasatu.com - Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta berkolaborasi dengan seniman mural untuk mewarnai kios usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) binaan Jakpreneur di kawasan Thamrin dan Terowongan Kendal untuk mempercantik Ibu Kota.

Seniman mural Dhigel (grafis huru-hara) dan Ongkogx (Eter Room) mewarnai kios Jakpreneur yang berlokasi di Jl Purworejo, kawasan Thamrin pada Sabtu (10/4/2021), serta seniman mural Blesmokie dan Raya Elfira mewarnai kios di depan Kedutaan Jerman serta terowongan Kendal, pada Rabu (14/4/2021). Kegiatan tersebut turut melibatkan kurator Budicole dari Graffiti.id.

Plt Kepala Dinas Parekraf Provinsi DKI Jakarta, Gumilar Ekalaya menuturkan, pihaknya membuka ruang bagi para seniman dan pelaku industri kreatif untuk bisa ikut mewarnai Jakarta melalui berbagai karya yang mereka miliki.

“Kolaborasi bersama para seniman mural ini merupakan satu langkah kecil untuk mempercantik Ibu Kota. Kolaborasi yang kami jalin bersama Dhigel dan Ongkogx ini merupakan program kolaborasi murni antara pemerintah dan komunitas. Kami hanya menyiapkan kios Jakpreneur sebagai kanvas bagi karya teman-teman seniman mural," terang Gumilar, di Jakarta, Rabu (21/4/2021).

BACA JUGA Ini, 3 Jurus Pemprov DKI Pulihkan UMKM

Seniman murali Dhigel (grafis huru hara) dengan karya mural berjudul We Want to Sells Good berharap karyanya bisa menjadi daya tarik bagi publik untuk mengunjungi kios-kios UMKM ini.

Promosi

Selain publik bisa berswafoto, ujarnya, warga pasti secara tidak langsung mempromosikan lokasi kios dan barang-barang yang dijual UMKM tersebut.

“Saya harap, Pemprov DKI bisa sering bekerja sama dengan para seniman untuk membranding tempat-tempat publik agar menjadi spot-spot yang menarik untuk dikunjungi dan dipromosikan oleh masyarakat, sehingga terbangun sebuah simbiosis yang saling menguntungkan antara Pemprov, seniman dan masyarakat," jelas Dhigel.

Disparekraf DKI Jakarta melalui Bidang Ekonomi Kreatif kini tengah membuka ruang bagi lebih banyak seniman mural untuk bisa berkolaborasi dengan pemerintah untuk mewarnai berbagai ruang publik dengan karya-karya mural mereka.

Konsep Jakarta City of Mural diharapkan dapat terwujud jika kerja sama antara pemda dan komunitas bisa terjalin dengan baik.

Sumber: BeritaSatu.com